 Z domova

06. novembra 2025

Vyšetrovateľka obvinila 16-ročného chlapca z vraždy mladej ženy, jej telo bolo nájdené v štádiu rozkladu – VIDEO


V prípade nálezu ženských ostatkov v katastri mesta Sečovce (okres Trebišov) z jari tohto roka obvinila vyšetrovateľka 16-ročného chlapca z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Telo ženy v značnom štádiu ...



secovce 676x423 6.11.2025 (SITA.sk) - V prípade nálezu ženských ostatkov v katastri mesta Sečovce (okres Trebišov) z jari tohto roka obvinila vyšetrovateľka 16-ročného chlapca z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Telo ženy v značnom štádiu rozkladu našiel v apríli tohto roka náhodný okoloidúci pri poľovníckom posede.

Najprv vraždu nebolo možné potvrdiť


Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) Jana Illésová, vyšetrovateľka krajskej kriminálky obvinila Sečovčana Patrika, ktorý mal v čase spáchania skutku 15 rokov, z obzvlášť závažného zločinu vraždy a spracovala aj podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie.

Ako priblížila vyšetrovanie prípadu policajná hovorkyňa, hubár zalarmoval políciu a na miesto boli ihneď vyslané policajné hliadky. Tie po príchode na miesto udalosti zistili, že ide o ľudské telo bez známok života, ženského pohlavia, v značnom štádiu rozkladu.

V tej chvíli preto nebolo možné s určitosťou vyvrátiť ani potvrdiť, či v tomto prípade išlo o vraždu, alebo iba o stret so zverou v nesprávnom čase na nesprávnom mieste,“ priblížila Illésová.

Žena bola nezvestná


Krajská policajná hovorkyňa dodala, že keďže telo ženy bolo už v pokročilom štádiu rozkladu, na prvý pohľad neboli badateľné stopy násilia. Nebolo teda možné vylúčiť ani prirodzenú smrť či nehodu. Súdna lekárka spolu so znalcami z rôznych oblastí kriminalistiky z kriminalisticko-expertízneho ústavu (KEÚ) však dospeli k záveru, že smrť ženy nebola náhodná, ale zomrela rukou inej osoby.

Kriminalisti tiež v priebehu vyšetrovania zistili, že michalovská polícia prijala oznámenie o nezvestnosti 28-ročnej ženy. Tá si rezervovala ubytovanie v jednom z michalovských ubytovacích zariadení, no z neho odišla 28. januára ráno a viac sa nevrátila. Ubytovanie pritom mala rezervované až do konca daného mesiaca. Nezvestnosť ženy nahlásila na polícii recepčná.

Ďalšie úkony košických krajských kriminalistov viedli k zisteniu, že žena sa pred smrťou stretla s mladým Sečovčanom. „Počas domovej prehliadky podozrivý Sečovčan dobrovoľne vydal veci, ktoré vykazovali súvis s násilnou trestnou činnosťou, preto ich policajti zaistili a putovali na expertízu. Prípad, ktorý sa spočiatku zdal neriešiteľný, tak nadobudol reálne kontúry. Všetky získané dôkazy, výsledky práce košických krajských kriminalistov, no najmä zanietenosť súdnej lekársky a analýzy kolegov z KEÚ svedčili v neprospech mladého Sečovčana,“ uzavrela Illésová.


Zdroj: SITA.sk - Vyšetrovateľka obvinila 16-ročného chlapca z vraždy mladej ženy, jej telo bolo nájdené v štádiu rozkladu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

