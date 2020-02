Legislatíva k ochrane práv národnostných menšín je podľa splnomocnenca vlády neprehľadná

Pripravili zámer nového menšinového zákona

Nadštandardy sú v Európe samozrejmosťou

20.2.2020 (Webnoviny.sk) - Súčasná slovenská legislatíva týkajúca sa ochrany práv národnostných menšín je rozdrobená a neprehľadná. Uviedol to splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky na medzinárodnej konferencii, ktorú organizoval jeho úrad.O jej priebehu agentúru SITA informoval vedúci sekretariátu Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Zoltán Kovács. Diskutujúci sa zhodli, že je potrebné na Slovensku prijať zákon, ktorý garantuje menšinové práva.Bukovszky na úvod konferencie uviedol, že ústava sa zmieňuje, aj keď nie explicitne, o potrebe prijatia komplexného menšinového zákona.„Za ostatné mesiace úrad pripravil legislatívny zámer nového menšinového zákona, v súvislosti s ktorým bola zorganizovaná predmetná medzinárodná konferencia, ktorej cieľom bolo poukázať na jednotlivé európske modely ochrany práv národnostných menšín so snahou inšpirovať sa a prispôsobiť ich našim požiadavkám,“ priblížil Bukovszky.Dodal, že súčasná slovenská legislatíva týkajúca sa ochrany práv národnostných menšín je rozdrobená a neprehľadná. Preto považuje splnomocnenec za potrebné vytvoriť prehľadnú legislatívu v tejto oblasti.Konferenciu tvorili tri panely, ktoré mali poukázať na nevyhnutnosť novej legislatívy, pri tvorbe ktorej je najväčšou výzvou zohľadnenie rozdielnych potrieb veľkých a malých národností.V rámci prvého panelu zúčastnení diskutovali na tému najvhodnejšej podoby zákona na zabezpečenie plného uplatnenia práv národnostných menšín na Slovensku.V ďalšom paneli prednášajúci prezentovali modely ochrany práv národnostných menšín v Maďarsku, Česku, Vojvodine ako aj Republike srbskej v Bosne a Hercegovine. „Záverom tohto panelu bolo, že takzvané „nadštandardy“ sú v európskych krajinách samozrejmosťou,“ priblížil Kovács.Posledný panel konferencie priblížil pohľad jednotlivých národností na domáce pomery, pričom im bol vytvorený priestor na tlmočenie vlastných predstáv v súvislosti s prijatím komplexného menšinového zákona.„Diskutujúci sa zhodli, že pohľad slovenskej spoločnosti na národnosti sa mení, no tento trend nemusí byť trvalý, a aj preto je potrebné prijať zákon, ktorý garantuje menšinové práva,“ uzavrel Kovács.