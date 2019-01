Legislatíva k stimulom na vedu a výskum je podľa vývojárov dostatočná

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. januára (TASR) – Právne normy k poskytovaniu stimulov na vedu a výskum a kontrole ich využívania sú podľa Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií (ZPVVO) dostatočné. V súčasnosti platná legislatíva podľa zväzu vytvára priestor pre nezávislé, korektné s odborne kvalifikované posúdenie nielen podaných žiadostí o stimuly a súvisiacich projektov, ale aj celého procesu hodnotenia dosiahnutých výsledkov a posúdenia účelnosti i zákonnosti poskytnutých financií.ZPVVO znepokojuje situácia, ktorá sa vyvinula po vyhodnotení podaných žiadostí o stimuly na vedu a výskum koncom minulého roka. Zväz nesúhlasí so škandalizovaním podnikateľských subjektov, ako sa to podľa neho deje v súčasnosti, bez exaktného preverenia a overenia faktov. Napríklad formou zverejňovaním obsahovej náplne žiadostí a projektov, ktoré sú súčasťou žiadostí.skonštatoval generálny sekretár ZPVVO Juraj Wagner.ZPVVO ako zamestnávateľská organizácia združujúca podnikateľské subjekty, ktorých hlavnou náplňou činnosti je vykonávanie výskumu a vývoja, oceňuje poskytovanie stimulov na vedu a výskum. Vníma to ako systémový nástroj na podporu rozvoja výskumu a vývoja v podnikateľskom sektore.podotkol Wagner.Rezort školstva pridelil viac ako 33,4 milióna eur 30 firmám na projekty v oblasti výskumu a vývoja. Medzi úspešnými žiadateľmi sú však podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Branislava Gröhlinga (SaS) aj firmy, ktoré mali nulové tržby, nevenujú sa výskumu, sídlia v obytnom či rodinnom dome, prípadne nemajú funkčnú webstránku. Podľa poslankyne NR SR Veroniky Remišovej (OĽaNO) celkový systém prideľovania stimulov vyzerá ako veľmi netransparentný a rozdávajúci peniazePoslanec liberálov poukázal aj na to, že niektoré firmy neboli zapísané v Registri partnerov verejného sektora (RPVS). Podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) všetky subjekty, ktoré dostanú štátnu pomoc, majú byť zaregistrované v RPVS.Ministerstvo školstva striktne odmieta akékoľvek pochybenia.povedala ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS). Zároveň potvrdila, že firmy vyzvali, aby sa zaregistrovali do RPVS a tie to dodatočne urobili. Šéfka rezortu školstva potvrdila, že ministerstvo má právnu analýzu, z ktorej vyplýva, že sa prvýkrát ocitli v situácii, kde sa rozhoduje podľa špecifického zákona o stimuloch. Tento zákon má podľa jej slov špecifické podmienky.