Ruský poslanec chce pripomenúť blokádu Leningradu chlebom a vodou

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 25. januára (TASR) - Poslanec Štátnej dumy Iľdar Bikbajev navrhuje, aby ruskí občania v nedeľu 27. januára - v deň 75. výročia definitívneho prelomenia blokády Leningradu - na znak solidarity jedli len chlieb a pili iba vodu.Ako informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy, iniciátorom tejto myšlienky je okrem Bikbajeva aj hnutie na ochranu pamiatky ľudí padlých pri obrane vlasti.V meste Bijsk v Altajskom kraji už medzičasom upiekli 12.000 porcií chleba podľa receptu z blokádneho Leningradu. Kúsky chleba s hmotnosťou 125 gramov budú aktivisti 25. a 26. januára rozdávať aj v uliciach miest Baškirskej republiky. Poslanec Bikbajev ich chce ponúkať v nedeľu aj návštevníkom Piskariovského cintorína v Petrohrade.Poslanec chce tiež všetkým obyvateľom Ruska navrhnúť, aby v deň výročia prelomenia blokády Leningradu pili len vodu a jedli, aby takto. Echo Moskvy dodalo, že počas väčšiny času trvania blokády bola denná norma chleba do 350 gramov pre robotníkov a po 200 gramov pre všetkých ostatných obyvateľov mesta.Za blokádny chlieb sa považuje ten, ktorý bol v meste na prídel od jesene 1941 do 18. januára 1943, keď sa sovietskym jednotkám podarilo prelomiť obkľúčenie nemeckej armády.Cesto na blokádny chlieb sa miesilo z celozrnnej ražnej múky, drviny z ľanových semien a otrúb. Ako prímesy sa používali škrob, piliny, rašelina či múčny prach.Po prvom víťazstve v bitke o Leningrad v roku 1943 sa do mesta začali dopravovať zásoby po železnici.