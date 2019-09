Legislatíva má lepšie zadefinovať akreditačné služby

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) - Oblasť poskytovania akreditačných služieb čakajú zmeny. Parlament posunul do druhého čítania vládny návrh zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody z dielne Ministerstva hospodárstva. Upraviť sa má napríklad pojem akreditačná služba tak, aby bol v súlade so službami ponúkanými Slovenskou akreditačnou službou (SNAS).Ďalej sa majú novelou upraviť ustanovenia týkajúce sa žiadosti o akreditáciu prostredníctvom formulárov zverejnených na webe SNAS.uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu zákona.Tiež sa majú upraviť riadiace orgány SNAS, týka sa to riaditeľa, dozornej rady, ako aj zloženia Slovenskej akreditačnej rady, ktorá je poradným orgánom predsedu úradu.navrhuje rezort hospodárstva. Aktívnou účasťou v týchto inštitúciách sa zvyšuje uznávanie SNAS na európskej a medzinárodnej úrovni. Priamo zo zákona bude tento príspevok štátu prísne limitovaný, aby nemohol byť použitý na iné účely.