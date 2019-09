Lego zvýšilo tržby v 1. polroku, vysoké investície však znížili zisk

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 3. septembra (TASR) - Dánska hračkárska spoločnosť Lego oznámila za 1. polrok zvýšenie tržieb, zisk však klesol o vyše 10 %. Dôvodom sú vysoké investície do expanzie a získanie nových trhov.Firma uviedla, že za šesť mesiacov tohto roka dosiahla tržby 14,8 miliardy dánskych korún (1,98 miliardy eur). Medziročne to znamená rast o 4 %. Výrazne sa zvýšili najmä tržby v Číne, kde rast dosiahol dvojciferné hodnoty.Prevádzkový zisk však klesol o 16 % na 3,5 miliardy DKK a čistý zisk sa znížil o 12 % na 2,7 miliardy DKK. Dôvodom je vysoký objem investícií. Ako povedal šéf spoločnosti Niels B Christiansen, investície pomôžu firme v ďalšom raste. Lego plánuje zvýšiť počty obchodov v Číne a presadiť sa chce aj na ďalšom veľkom ázijskom trhu, v Indii.Spoločnosť má v súčasnosti po celom svete približne 500 obchodov, ktoré nesú jej logo. Na svojom kľúčovom trhu, v Číne, chce tento rok pridať ďalších 35 obchodov a do konca roka ich tam mať viac než 140. Ďalších zhruba 70 obchodov chce firma v priebehu tohto roka otvoriť mimo Číny. Celkovo by tak do konca roka 2019 mala mať vo svete zhruba 600 obchodov.Okrem toho, začiatkom budúceho roka plánuje otvoriť zastúpenie v indickom Bombaji. Odtiaľ chce postupne expandovať do ostatných častí Indie.(1 EUR = 7,4563 DKK)