Leipsic komentoval priateľky hokejistov a spoluhráčov nazval stroskotancami, prišiel o miesto v Capitals

NHL výroky odsúdila

Jeho brata vyhodili z tímu Manitoba

9.5.2020 (Webnoviny.sk) - Kanadský hokejový útočník Brendan Leipsic si poriadne zavaril a možno si aj na dlhší čas zavrel dvere na návrat do zámorskej NHL. Klub Washington Capitals ho umiestnil na listinu nechránených hráčov a nepredĺži s ním zmluvu, ide o reakciu na nevhodné vyjadrenia hokejistu na instagrame na adresu žien a spoluhráčov, ktoré sa počas aktuálneho týždňa objavili na internete.Leipsic v debate so svojim bratom a hráčom nižšej súťaže Jackom Rodewaldom, ktorý patrí Floride Panthers, komentoval fyzický vzhľad manželky Tannera Pearsona z Vancouveru Canucks a priateľky kapitána Edmonton Oilers Connora McDavida.Spoluhráčov z Capitals Garneta Hathawaya a Nicka Dowda nazval stroskotancami."Národná hokejová liga dôrazne odsudzuje mizogýnske a trestuhodné poznámky Brendana Leipsica a Jack Rodewalda v súkromnej skupine, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach. V našej lige nie je miesto na takéto vyhlásenia, postoje a správanie bez ohľadu na to, kde sa vyskytli," uvádza sa vo vyhlásení vedenia NHL.Leipsic sa síce za svoje konanie ospravedlnil s vysvetlením, že účet jeho priateľa niekto napadol, prijal však zodpovednosť za poznámky."Plne si uvedomujem, že moje vyjadrenia boli nevhodné a ofenzívne. Všetkým dotknutým osobám chcem vyjadriť svoje veľké ospravedlnenie. Je to pre mňa veľké ponaučenie, ako sa stať lepšou osobou. Potrebujem nejaký čas, aby som sa posunul vpred. Je mi to vážne ľúto," povedal hokejista.Leipsic v sezóne 2019/2020 odohral za Capitals 61 duelov s bilanciou 3 góly a 8 asistencií, celkovo má na svojom konte v NHL 187 štartov a 59 bodov (16+43). Jeho brat Jeremy vo štvrtok dostal "padáka" z tímu University of Manitoba Bisons. Rodewald pôsobil v ročníku 2019/2020 v AHL.