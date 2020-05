Viaceré kluby La Ligy sa po dvoch mesiacoch vracajú k tréningom, Messi už žongloval s loptou na ihrisku

Traja hráči boli pozitívny na Covid-19

Hráči dostali od klubov podrobné inštrukcie





















9.5.2020 (Webnoviny.sk) - Viaceré španielske futbalové kluby sa v závere aktuálneho týždňa vracajú do tréningového procesu. Po negatívnych testoch na koronavírus už dostali šancu vrátiť sa na trávnik futbalisti katalánskeho veľkoklubu FC Barcelona , všetci hráči vrátane hviezdneho Lionela Messiho sa v tréningovom centre "blaugranas" predstavili po takmer dvoch mesiacoch.V sobotu návrat na hracie plochy svojim hráčom umožnilo Atlético Madrid a v pondelok tak plánuje urobiť aj Real Madrid . Všetko sprevádzajú mimoriadne preventívne opatrenia, futbalisti sa zatiaľ môžu pripravovať iba individuálne.Prvá vlna testovania v La Lige neprebehla hladko, keďže traja hráči z troch rôznych klubov mali pozitívny test na ochorenie COVID-19. Detaily však nie sú k dispozícii.Zatiaľ nie je známe, kedy a či vôbec sa podarí v La Lige obnoviť sezónu 2019/2020, kluby však nenechávajú nič na náhodu a začali s prípravou na možný reštart. Predpoklad je, že stať by sa tak mohlo v júni, samozrejmosťou budú zápasy bez divákoch na tribúnach.Svet medzičasom obleteli zábery Messiho, ako na trávniku žongluje s loptou. Keďže novinári aj fotoreportéri nemajú povolený vstup do tréningových centier, zábery musia zabezpečovať jednotlivé kluby.Jednotlivé tímy dostali od vedenia súťaže podrobný manuál, podľa ktorého musia postupovať, aby mohli ich hráči opäť trénovať. Po istom čase prídu na rad ďalšie fázy - najprv tréningy v malých skupinách a potom aj spoločná príprava.Hráči dostali inštrukcie, aby sa oni a ani ich rodinní príslušníci žijúci s nimi v jednej domácnosti okrem tréningov nepohybovali mimo svojich príbytkov. Kluby podľa protokolu majú povinnosť zabezpečiť doručovanie jedla hráčom A-tímov priamo do ich domovov.