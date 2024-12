Lekár autom vrazil na vianočných trhoch do davu ľudí, medzi mŕtvymi je aj malé dieťa – FOTO

20.12.2024 (SITA.sk) - Na vianočných trhoch vo východonemeckom meste Magdeburg narazilo auto do davu ľudí. Podľa informácií, ktoré zverejnil nemecký denník Bild, bolo zabitých 11 ľudí a 60 je zranených.Úrady sú však v počtoch obetí oveľa opatrnejšie. Predseda vlády Saska-Anhaltska Reiner Haseloff uviedol, že zahynuli najmenej dvaja ľudia, dospelý a malé dieťa. Píše nemecký portál Welt. Polícia incident vyšetruje ako teroristický útok. Do skupiny ľudí malo naraziť tmavé BMW, ktoré prešlo cez vianočný trh viac ako 400 metrov. Vodiča hneď zatkli a údajne by malo ísť o 50-ročného lekára zo Saudskej Arábie.