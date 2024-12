Lekár autom vrazil na vianočných trhoch do davu ľudí, medzi mŕtvymi je aj malé dieťa – FOTO

aktualizované 21. decembra, 01:03



V aute sedel 50-ročný lekár

Sústrasť vyjadril aj Macron



Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen.

Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.



— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 20, 2024



Profondément choqué face à l’horreur qui frappe ce soir le marché de Noël de Magdebourg en Allemagne.

Je pense aux victimes, aux blessés ainsi qu’à leurs proches et à leurs familles. La France partage la douleur du peuple allemand et exprime toute sa solidarité.



— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 20, 2024

pomáhajú zabezpečovať verejný poriadok".

„V prípade, ak by bezpečnostné zložky zaznamenali zvýšené riziko útoku na území SR, sme pripravení okamžite reagovať," doplnila polícia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

21.12.2024 (SITA.sk) -Na vianočných trhoch vo východonemeckom meste Magdeburg narazilo krátko po 19:00 hod. auto do davu ľudí. Podľa informácií, ktoré zverejnil nemecký denník Bild , bolo zabitých 11 ľudí a 60 je zranených.Úrady sú však v počtoch obetí oveľa opatrnejšie. Predseda vlády Saska-Anhaltska Reiner Haseloff uviedol, že zahynuli najmenej dvaja ľudia, dospelý a malé dieťa. Píše nemecký portál Welt. Do skupiny ľudí malo naraziť tmavé BMW, ktoré prešlo cez vianočný trh viac ako 400 metrov. Vodiča hneď zatkli a údajne by malo ísť o 50-ročného lekára zo Saudskej Arábie. V Nemecku žije od roku 2006 a má povolenie na trvalý pobyt ako lekár. Zatknutý páchateľ vraj nebol islámista. Polícia o motíve činu nemôže poskytnúť žiadne informácie.Okolie vozidla bolo ohradené páskou z dôvodu podozrenia, či sa v ňom nenechádza výbušné zariadenie. To sa neskôr nepotvrdilo, ako informovala MDR . Polícia tiež vyzýva svedkov, aby sa prihlásili v kancelárii na Halberstädter Straße 39 v Magdeburgu.„Správy z Magdeburgu predznamenávajú zlé veci. Moje myšlienky sú s obeťami a ich príbuznými. Stojíme po ich boku a po boku obyvateľov Magdeburgu. Moje poďakovanie patrí oddaným záchranárom v týchto ťažkých hodinách," napísal na sociálnej sieti nemecký kancelár Olaf Scholz. Francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona hlboko šokoval útok v Magdeburgu. Myslí na obete a zranených a tiež napísal, že „Francúzsko zdieľa bolesť nemeckého ľudu a vyjadruje svoju plnú solidaritu".K tragédii sa vyjadrila aj Polícia SR , ktorá vyjadrila rodinám obetí úprimnú sústrasť a ubezpečila verejnosť, že ich „policajné hliadky sú vo zvýšenej miere prítomné na vianočných trhoch a