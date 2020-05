Lekár basketbalistov CSKA Moskva podľahol ochoreniu COVID-19, mal 44 rokov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.5.2020 (Webnoviny.sk) - Basketbalový klub CSKA Moskva informoval o smrti svojho lekára Romana Abželilova, ktorý vo veku 44 rokov podľahol následkom ochorenia COVID-19. Zanechal manželku a dve deti."Jeho telo zúfalo bojovalo, ale nedokázalo sa vyrovnať so zdravotnými komplikáciami spôsobenými koronavírusovou infekciou. Naša najhlbšia sústrasť smeruje jeho rodine a priateľom. Bol to úžasný človek a obľúbený kolega. Pre nás všetkých je to veľká strata," píše sa vo vyhlásení klubu CSKA Moskva.