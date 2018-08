Lekári bez hraníc: Líbya už nie je bezpečným miestom pre utečencov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 31. augusta (TASR) - Po vypuknutí najnovších bojov v Líbyi, ktoré si vyžiadali desiatky mŕtvych, už táto severoafrická krajina nie je bezpečným útočiskom pre utečencov. Vyhlásila to v piatok medzinárodná humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF).Podľa agentúry DPA poukázala na to, že boje medzi znepriatelenými ozbrojenými skupinami sa odohrávajú aj v obytných štvrtiach hlavného mesta Tripolis, kde sú umiestnené internačné tábory pre 8000 utečencov. V jednom z týchto táborov zostali niektorí migranti zatvorení viac než dva dni bez jedla a vody.Európske krajiny musia podľa MSF urobiť viac pre to, aby mali utečenci možnosť Líbyu opustiť.upozornila organizácia.Líbyjské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že výsledkom bojov medzi súperiacimi milíciami v Tripolise bolo tento týždeň 30 mŕtvych a takmer 100 zranených. Väčšinu obetí tvoria civilisti. Vyše 300 migrantov zadržiavaných v jednej z bojových zón sa podarilo s pomocou OSN presunúť do iného tábora, informoval v Ženeve hovorca Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).Líbya sa zmieta v chaose od povstania v roku 2011, ktoré zosadilo režim dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího. V súčasnosti má táto krajina dve vlády, pričom každú z nich podporuje iné zoskupenie milícií, ktoré majú v rukách skutočnú moc. V posledných rokoch je Líbya taktiež východiskovým bodom, odkiaľ sa ilegálni migranti vydávajú na plavby do Európy cez Stredozemné more.