Riaditeľka prievidzského gymnázia mala prijať peniaze na súkromný účet

Prievidza 31. augusta (TASR)- Riaditeľka Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi Eleonóra Porubcová mala ešte v roku 2010 prijať od potravinárskej spoločnosti sponzorské peniaze na svoj súkromný účet. Určené mali byť pre zabezpečenie základných potrieb pre žiaka zo sociálne slabšej rodiny, oficiálne na úhradu nákladov spojených so športovým podujatím. Prípadom sa zaoberá polícia.potvrdila v piatok pre TASR trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.Prípad sa týka už bývalého talentovaného žiaka prievidzského gymnázia zo sociálne slabšej rodiny, ktorého rodičia mali byť alkoholici a otec súdne trestaný. Na súkromný účet riaditeľky mala poslať potravinárska spoločnosť Nestlé na základe darovacej zmluvy 3000 eur, firmu na to upozornil anonym.načrtla v piatok pre médiá Porubcová.Riaditeľka oslovila vtedy podľa svojich slov prioritne zriaďovateľa školy, Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ktorý nemal účet na osobnú podporu žiaka, následne aj novácky chemický podnik, kde rovnako nemala nájsť odozvu.ozrejmila.Peniaze mali ísť oficiálne podľa zmluvy na podporu športového podujatia na škole, o čom mal podľa Porubcovej vedieť aj Mokrý, ktorý jej to mal poradiť.vysvetlila.reagoval Róbert Kičina z Nestlé. Prostriedky mali byť podľa neho použité na podporu športového podujatia na škole.dodal.O situácii vie aj TSK, kde je Porubcová podpredsedníčkou.uzavrela jeho hovorkyňa Veronika Rezáková.Chlapec momentálne študuje na vysokej škole v Prahe, končí magisterské štúdium a bude pokračovať na doktorandskom.