Lekári budú môcť vystaviť elektronickú péenku, lekári si ju vyskúšali už teraz

Slovenskí lekári si vyskúšali elektronickú PN-ku ešte pred jej spustením. Tú budú môcť lekári vystaviť od začiatku júna. Podľa generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne Michala Ika ide o prvú službu štátu, ktorú namiesto občana vykonávajú úrady. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr v tlačovej správe.

Hlavné odborníčky

Oboznamovanie s procesom

20.5.2022 (Webnoviny.sk) -„Takýto postup testovania služieb doteraz v Národnom centre zdravotníckych informácií (NCZI) neexistoval. Lekár, ktorý je v tomto procese rozhodujúci, však musí mať možnosť si elektronickú službu vyskúšať, aby vedel, s čím bude pracovať a ako má reagovať. Roky očakávaný projekt s takým celospoločenským dosahom si totiž zaslúži, aby sme ho pre našich partnerov – lekárov pripravili najlepšie, ako vieme. Ak chceme uspieť s novým spôsobom komunikácie s našimi partnermi, vidíme význam v takomto postupe aj pri ďalších našich projektoch,“ uviedol generálny riaditeľ NCZI Peter Lukáč.Ako prvé si vyskúšali proces hlavné odborníčky rezortu zdravotníctva, hlavná odborníčka všeobecného lekárstva pre dospelých Adriana Šimková a hlavná odborníčka pre primárnu pediatriu Elena Prokopová.„Privítali sme možnosť stretnúť sa so zástupcami NCZI a Sociálnej poisťovne, vyskúšať si ePN v predstihu a celý proces rozdiskutovať. Aktuálny stav vnímame ako pilotnú fázu služby. Zavedenie do praxe, teda každodenné používanie počas úvodného duálneho obdobia, nám dá priestor na doladenie,“ podčiarkli lekárky.Počas stretnutia sa oboznámili s celým procesom elektronického toku informácií o dočasnej pracovnej neschopnosti. Po tom, čo si ju cez svoj zdravotnícky softvér vyplnili a zapísali do systému ezdravie, mohli sledovať, ako záznam príde do systémov Sociálnej poisťovne. Zástupcovia Sociálnej poisťovne im predstavili aj samotné prostredie e-Služieb Sociálnej poisťovne.„Elektronická PN významne zjednoduší poistencovi postup v životnej situácii, keď by sa mal sústrediť na liečbu. Je to prvá služba štátu, kde povinné kroky nemusí vykonať občan, ale celý proces zaňho vykonajú úrady. Vzájomnou spoluprácou lekára, NCZI a Sociálnej poisťovne znížime byrokratickú záťaž a ušetríme čas i námahu lekárom, zamestnávateľom a najmä pacientom. Občan, ktorý je chorý, tak už nebude musieť od lekára chodiť po úradoch, nosiť papierovú PN zamestnávateľovi či žiadať Sociálnu poisťovňu o nemocenskú dávku. Jeho starosťou bude už len ísť domov a liečiť sa,“ uzavrel Ilko.