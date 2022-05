Zdražovanie prinútilo Slovákov šetriť, nakupujeme viac v zľavách a investujeme do zelených technológií

Nakupovanie zbytočností sa skončilo

Investície do energetickej sebestačnosti

Tento rok bez dovolenky

V zaúverovaní sme obozretnejší

21.5.2022 (Webnoviny.sk) - Vysoká inflácia a s ňou spojené zdražovanie mení aj spotrebiteľské správanie sa Slovákov. Sedem z desiatich potvrdilo, že pre vysoké ceny kupuje menej spotrebného tovaru ako vlani.Až 80 percent Slovákov zároveň v súčasnosti nakupuje viac v akciách a zľavách v porovnaní s minulosťou. Je aj pätina ľudí, ktorí sa pre súčasnú infláciu pri nakupovaní zľavami neriadia.Ako ďalej ukázal prieskum pre spoločnosť Home Credit , vysoká inflácia vo všeobecnosti zatiaľ odradila od kúpy vybraného tovaru alebo služby zhruba tretinu opýtaných.Obavy z vysokých cien urýchlil nákup niektorých tovarov a služieb. Najviac sa to prejavilo v prípade nákupu zariadení na posilnenie energetickej sebestačnosti, či už to boli solárne panely, tepelné čerpadlá alebo kotly na tuhé palivo.Tu sa až 50 percent opýtaných rozhodlo pre urýchlenú kúpu preto, že sa obávali zvyšujúcich sa cien. Z rovnakého dôvodu si traja z desiatich Slovákov predstihu kúpili letnú dovolenku a ďalších 20 percent sa urýchlene rozhodlo pre rekonštrukciu svojej nehnuteľnosti.Vysoká inflácia vo všeobecnosti zatiaľ odradila od kúpy vybraného tovaru alebo služby zhruba tretinu opýtaných. Najviac sa to prejavilo v prípade nákupu letných dovoleniek.Tu bol výrazný rast cien na Slovensku dôležitým faktorom pre 43 percent ľudí, ktorí si zájazd či dovolenkový pobyt preto nezakúpili.Len o niečo menej Slovákov inflácia odradila od kúpy osobného auta, taktiež rekonštrukcie alebo úpravy svojho bytu či domu alebo nákupu drahšej elektroniky či módnych doplnkov a oblečenia.Rast inflácie častejšie skôr neovplyvňoval rozhodnutie Slovákov zobrať si nejakú pôžičku alebo tovar na úver. V mnohých prípadoch išlo aj o nevyhnutnosť.Keď sa napríklad rozbije auto, úplne pokazí chladnička alebo sporák, je nutné situáciu ihneď riešiť a pôžička má vtedy pre mnohých zmysel. „Rozhodne neodporúčame požičiavať si na darčeky, oslavy alebo dovolenky,“ radí ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský Reprezentatívny prieskum v máji 2022 realizovala agentúra Stem/Mark pre Home Credit Slovakia.