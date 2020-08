Lekári Navaľného prevoz do Berlína nepovolili, jeho stav je veľmi nestabilný

Polícia mala objaviť nebezpečnú látku

Každá hodina čakania ohrozuje jeho život

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.8.2020 (Webnoviny.sk) - Lekári v sibírskom meste Omsk odmietli vydať povolenie na prevoz ruského politika Alexeja Navaľného do nemocnice v nemeckom Berlíne. Uviedla to v piatok hovorkyňa 44-ročného opozičného lídra."Hlavný lekár povedal, že Navaľného nie je možné transportovať, keďže jeho stav je nestabilný. Rozhodnutie rodinných príslušníkov o presune nestačí," uviedla Kira Jarmyšová na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. Omsk je vzdialený od Berlína zhruba 4200 kilometrov, približne šesť hodín letu.Navaľnyj leží v kóme na jednotke intenzívnej starostlivosti a je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Previezli ho tam po tom, ako mu prišlo zle počas letu zo sibírskeho Tomska do Moskvy. Lietadlo, ktorým cestoval, muselo následne núdzovo pristáť v Omsku.Podľa Jarmyšovej politikovi niekto niečo primiešal do čaju. Navaľného spojenec Ivan Ždanov v piatok informoval, že polícia natrafila na "veľmi nebezpečnú látku", no bližšie nepopísala jej vlastnosti.Jarmyšová sa domnieva, že zákaz prevozu do Nemecka poslúži zodpovedným za tento čin tým, že neskôr už nebude možné zistiť prítomnosť jedu v Navaľného tele. Zdôraznila, že každá hodina čakania znamená hrozbu pre jeho život.Kým ľudia z blízkeho okolia Alexeja Navaľného hovoria o otrávení, zástupca hlavného lekára v nemocnici v Omsku Anatolij Kaliničenko vyhlásil, že v politikovom tele nenašli žiadne stopy jedu."Otrava ako diagnóza zostáva medzi možnosťami, ale neveríme, že pacienta otrávili," poznamenal Kaliničenko s tým, že presnú diagnózu stanovili a odovzdali Navaľného členom rodiny.