Sulíkovci trvajú na odluke cirkví od štátu, problémom môže byť Vatikánska zmluva aj nevôľa v koalícii

21.8.2020 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) vítajú záujem verejnosti o tému odluky cirkví od štátu. Ako v tlačovej správe uviedol hovorca strany Ondrej Šprlák, aj z tohto dôvodu považujú diskusiu za dôležitú a problematike sa plánujú intenzívne venovať aj naďalej. V tejto súvislosti chcú zorganizovať aj konferenciu.„Naším cieľom bolo vzbudiť opätovný záujem o tému odluky cirkví od štátu a vyvolať celospoločenskú debatu. Túto tému má strana SaS v programe od roku 2010, preto nás mrzí, že niektorí hovoria o prvoplánovom marketingu, namiesto snahy prinášať do debaty vecné argumenty. Netvrdíme, že asignačný model je jediný správny, ale poďme sa o tom baviť spoločne a odborne. Odluka cirkví od štátu je nesplnenou požiadavkou Novembra 1989,“ uviedol poslanec Národnej rady SR za SaS Miroslav Žiak . Podľa liberálov by diskusia o odluke cirkví od štátu pomohla tak cirkvám ako aj občanom.Zámer SaS presadiť odluku cirkví od štátu kritizoval predseda vlády Igor Matovič OĽaNO ). Považuje to za prvoplánový marketing. Doplnil, že ide o mimoriadne citlivú otázku, pri ktorej by sa mali akékoľvek zmeny robiť až po poctivej celospoločenskej diskusii.Odluka cirkví od štátu nemá podporu u katolíckej a ani u evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Podľa politického analytika Jána Baránka nemá návrh SaS šancu na úspech, pretože odluke bráni Vatikánska zmluva a v koalícii nevidí vôľu riešiť tento problém, „lebo to problém nie je“.