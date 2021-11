Lekári nevykonali interrupciu a žena zomrela, prípad vyvolal v Poľsku protesty

Protesty vo viacerých mestách

Právo a spravodlivosť neplánuje meniť zákon

2.11.2021 (Webnoviny.sk) - Prísny interrupčný zákon v Poľku je znova v centre pozornosti po úmrtí tehotnej ženy s ohrozeným plodom, ktorej v nemocnici nevykonali interrupciu. Tridsaťročná žena zomrela v dôsledku septického šoku, keď bola v 22. týždni tehotenstva.Lekári podľa právnika jej rodiny nevykonali interrupciu napriek tomu, že jej plodu chýbala plodová voda. Žena, ktorú identifikovali len ako Izabelu, zomrela ešte v septembri.Jej prípad sa dostal na verejnosť v piatok a vyvolal medzi niektorými Poliakmi pobúrenie. V pondelok večer viedol k protestom vo Varšave, Krakove a ďalších mestách. Podľa ľudskoprávnych aktivistov je prvá osoba, ktorá zomrela v dôsledku sprísnenia interrupčného zákona.Pred vlaňajším sprísnením zákona mohli ženy v Poľsku podstúpiť interrupciu v prípadoch, ak je tehotenstvo výsledkom zločinu, ako napríklad znásilnenie, ak je ohrozený život matky alebo v prípade vážnych deformácií plodu. Ústavný súd však minulý rok v októbri rozhodol, že umelé prerušenie tehotenstva pre vrodené chyby plodu nie sú v súlade s ústavou. Aktivisti za práva žien tvrdia, že poľskí lekári teraz čakajú na to, až plod, ktorý nemá šancu na prežitie, zomrie v maternici, namiesto toho, aby vykonali interrupciu.Nemocnica, kde žena zomrela, vydala v utorok vyhlásenie, v ktorom vyjadrila sústrasť s príbuznými zosnulej a uviedla, že jej zamestnanci urobili všetko pre to, aby ju aj plod zachránili. „Jediný faktoro, ktorý riadil liečebný postup, bol záujem o zdravie a život pacientky a plodu. Lekári a pôrodné asistentky urobili všetko, čo bolo v ich silách, zviedli ťažký boj o pacientku a jej dieťa,“ uvádza sa vo vyhlásení nemocnice v meste Pszczyna. Prípadu sa už podľa nej venujú prokurátori, ale „všetky lekárske rozhodnutia boli prijaté s ohľadom na právne ustanovenia a normy správania platné v Poľsku“.Ultrakonzervatívna organizácia Ordo Iuris, ktorá lobovala za sprísnenie zákona, čelí obvineniam z toho, že je zodpovedná, za úmrtie ženy. Predseda organizácie Jerzy KwasniewskiJerzy Kwasniewski v tejto súvislosti varoval, že by ľudia nemali robiť unáhlené závery o tom, čo sa stalo. Kwasniewski aj hovorca vládnej konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť Radoslaw Fogiel uviedli, že podľa existujúceho zákona má žena, ktorej život je ohrozený, právo legálne prerušiť svoje tehotenstvo.Fogiel sa tiež vyjadril, že jeho strana neplánuje pre daný prípad meniť interrupčný zákon.