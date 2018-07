Lekári od spustenia ezdravia predpísali vyše 20 miliónov ereceptov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 25. júla (TASR) - V rámci elektronizácie zdravotníctva, ktorá sa spustila od januára, sa vystavilo viac než 20,6 milióna elektronických receptov a vyše 5,4 milióna odborných záznamov ako záznam o poskytnutí zdravotnej starostlivosti, zo zobrazovacieho vyšetrenia a prepúšťacie správy. Vyplýva to z aktuálnych dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).Do elektronického zdravotníctva - ezdravia je pripojených 106 nemocníc a 7965 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Kompetencie zapisovať údaje do ezdravia má v súčasnosti viac ako 25.000 zdravotníkov (nie sú započítané sestry), ale pripojených je iba 11.377 zdravotníkov.Lekári by mohli mať tento rok v rámci ezdravia aj prístup k čítaniu laboratórnych výsledkov. Chystá sa aj služba eobjednávanie, pôjde napríklad o objednávanie sa v rámci doplnkových ordinačných hodín, ktoré by mali byť účinné od budúceho roka, avizoval v apríli šéf NCZI Peter Blaškovitš.Elektronické zdravotníctvo má tiež v tomto roku prejsť legislatívnymi zmenami. NCZI chce odstrániť sankcie vyplývajúce z vedenia elektronickej dokumentácie. Štát takisto plánuje znížiť byrokraciu lekárnikom, ktorí by pri predložení správne predpísaného elektronického receptu už ďalej nemuseli spracovať ani odosielať papierový recept do zdravotných poisťovní.Elektronické zdravotníctvo sa naostro spustilo tento rok. Prináša elektronickú komunikáciu medzi lekármi, nemocnicami, laboratóriami, lekárňami. Benefity majú spočívať v lepšom predpisovaní liekov, zabrániť by sa malo i duplicitným či fiktívnym vyšetreniam. Doteraz si vyžiadalo 87,8 milióna eur z eurofondov a štátneho rozpočtu.