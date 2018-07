V prvom polroku prišlo pri dopravných nehodách o život 98 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júla (TASR) - Celkovo 6432 dopravných nehôd sa stalo na slovenských cestách za prvých šesť mesiacov tohto roku. Je to pokles o 62 nehôd v porovnaní s prvým polrokom 2017. Pri týchto nehodách zahynulo 98 ľudí (o 11 menej ako vlani), ťažké zranenie utrpelo 536 osôb (o 34 viac). O 46 stúpol počet vinníkov nehody pod vplyvom alkoholu, a to zo 689 na 735 osôb.Polícia tiež zistila, že klesol počet vinníkov nehôd v osobných aj nákladných autách a, naopak, stúpol počet nehôd zavinených cyklistami a motocyklistami. Najlepšie sú na tom vodiči autobusov, ktorí nezavinili ani jednu nehodu.Z hľadiska príčin nehôd je najčastejšou nevenovanie sa vedeniu vozidla. Tento faktor o viac ako 2000 nehôd preskočil dlhodobé prvenstvo, ktorým bola neprimeraná rýchlosť jazdy. Na treťom mieste je nesprávne otáčanie a cúvanie, na štvrtom nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami a piate miesto obsadila nesprávna jazda cez križovatku.uviedla Denisa Baloghová z Prezídia Policajného zboru s tým, že polícia z kontrol nepoľaví, zameria sa práve na uvedené najčastejšie príčiny dopravných nehôd a tiež na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky.Polícia zároveň upozorňuje, že maximálnu sústredenosť si vyžaduje bezpečná jazda.upozornila Baloghová.Ospalosť a únava boli totiž za šesť mesiacov tohto roka príčinou dopravných nehôd u 72 vodičov.radí Baloghová.Polícia aj tento rok pripravila zvýšené bezpečnostné opatrenia počas celej letnej turistickej sezóny. A to nielen na zníženie nehodovosti a úmrtnosti na cestách, ale aj na ochranu života, zdravia a majetku občanov. Polícia sa pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke zameriava najmä na úseky s častými dopravnými nehodami. V letných mesiacoch sa zameriava najmä na miesta kultúrno-spoločenských podujatí, festivaly, okolie kúpalísk, letovísk, priechodov pre chodcov, zastávky hromadnej dopravy, železničné stanice, detské ihriská a parky.