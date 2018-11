Lekári priviedli na svet chlapca, ktorého matku zabil páchateľ kušou

Ilustračné foto Foto: TASR – Svätopluk Písecký Foto: TASR – Svätopluk Písecký

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 13. novembra (TASR) - Britskí lekári priviedli na svet chlapčeka, ktorého tehotnú matku zastrelil páchateľ kušou v jej dome v Londýne. V utorok o tom informovala tamojšia polícia a následne tlačová agentúra AP.Londýnska Metropolitná polícia uviedla, že 35-ročná Devi Unmathallegadoo dostala v pondelok pri útoku zásah do brušnej dutiny. Zraneniu podľahla v miestnej nemocnici, kde lekári pomohli na svet jej synovi. Dostal meno Ibrahim a podľa polície je v stabilizovanom stave.Šíp prenikol až do srdca tehotnej ženy, ale nedotkol sa nenarodeného dieťaťa. To sa malo narodiť o štyri týždne. Lekári počas cisárskeho rezu museli nechať šíp v tele ženy, pretože by bolo príliš nebezpečné ho vytiahnuť, povedal manžel obete Imtiaz Muhammad pre noviny Evening Standard.Polícia zatkla 50-ročného Ramanodgeho Unmathallegadooa, ktorý bol podľa britských médií bývalým manželom obete. V utorok sa zadržaný postavil pred londýnsky súd, ktorý ho obvinil z vraždy.Imtiaz Muhammad pre noviny dodal, že útočník ju postrelil pred jej piatimi ďalšími deťmi, ktoré sú vo veku jeden až 17 rokov.Muhammad uviedol, že vraha s kušou našiel potom v ich kôlni. A dodal: