Nemecká polícia podozrieva poľského ošetrovateľa zo zabitia pacientov

Archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 13. novembra (TASR) - Nemecká polícia podozrieva 36-ročného poľského ošetrovateľa zo zabitia šiestich starších pacientov i pokusu o zabitie ďalších troch. Muž sa podľa mníchovskej polície priznal k tomu, že dovedna 12 pacientom podával od vlaňajšieho apríla až do februára tohto roka, keď ho zadržali, injekcie s inzulínom, ktoré nepotrebovali, informovala v utorok agentúra AP.Muž, ktorého pred časom identifikovali ako Grzegorza Stanislawa Wolsztajna, podľa polície zároveň poprel, že by zamýšľal pacientov zabiť. Obvinený je tiež z troch prípadov vážneho telesného ublíženia.Wolsztajn pracoval od roku 2015 v Nemecku na prinajmenšom 68 miestach ako ošetrovateľ pre viaceré slovenské či poľské agentúry, pričom na jednotlivých pracovných miestach sa často zdržal len krátky čas, uviedla agentúra AP. Obvinený je z toho, že mal vyhľadávať zraniteľných pacientov so zámerom odcudziť im majetok. Ak sa mu vraj nepodarilo nájsť nič cenné, z pracovného miesta odišiel a našiel si vzápätí ďalšie niekde inde.Polícia sa domnieva, že februárovým zadržaním tohto muža predišla ďalším zločinom, ktoré by inak vykonal. Nemeckí vyšetrovatelia sa najskôr obrátili na anglickú políciu, obávali sa totiž, že Wolsztajn mohol páchať obdobné zločiny i v Anglicku. Hovorca mníchovskej polície však neskôr oznámil, že tieto obavy sa nenaplnili.Poliak je podľa polície podozrivý z toho, že obetiam vo veku 66-91 rokov injekčne podával inzulín po tom, ako si ho v januári 2017 dal sám predpísať a bol oboznámený s rizikom možného predávkovania.Kauza sa ponáša na prípad bývalého nemeckého ošetrovateľa Nielsa Högela, obvineného z toho, že v dvoch nemeckých nemocniciach zhruba pred desaťročím usmrtil 100 pacientov. Proces so 41-ročným Högelom sa koncom októbra začal v nemeckom meste Oldenburg. Tento ošetrovateľ bol už v roku 2015 odsúdený na doživotie za smrť šiestich pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti v Delmenhorste.