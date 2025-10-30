|
Štvrtok 30.10.2025
Meniny má Šimon Simona
|Denník - Správy
30. októbra 2025
Lekári vyzývajú vládu na urýchlené prijatie zákona o ochrane mladistvých pred nikotínom
Slovenskí lekári naliehajú na ministrov, aby urýchlili legislatívny proces na prijatie návrhu zákona o ochrane mladistvých pred nikotínovou závislosťou. Podľa lekárov sa ...
30.10.2025 (SITA.sk) - Slovenskí lekári naliehajú na ministrov, aby urýchlili legislatívny proces na prijatie návrhu zákona o ochrane mladistvých pred nikotínovou závislosťou.
Podľa lekárov sa situácia medzi deťmi a mládežou rýchlo zhoršuje a „ďalšie odklady by znamenali pokračovanie v nečinnosti tam, kde ide o zdravie mladých ľudí,“ píše sa vo výzve Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) adresovanej ministrovi zdravotníctva, Kamilovi Šaškovi a ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému.
SLS je lekárskou asociáciou s viac ako 20-tisícovou členskou základňou, ktorá zastrešuje desiatky odborných lekárskych združení, medzi inými aj slovenských pediatrov, penumológov, či kardiológov, ktorí čoraz častejšie upozorňujú na zdravotné rizika užívania nikotínu mladistvými.
„Od predstavenia návrhu zákona uplynulo už viac než pol roka a napriek odbornej i verejnej podpore nedošlo k posunu v legislatívnom procese. Medzitým sa situácia medzi mladistvými zreteľne zhoršuje,“ uvádza SLS.
Lekári upozorňujú, že podľa najnovších údajov z monitoringu Regionálnych úradov verejného zdravotníctva a prieskumu medzi študentami (ESPAD) už viac než štvrtina mladistvých vo veku 13 až 15 rokov vyskúšala elektronické cigarety alebo nikotínové vrecúška. Rýchlo narastá podiel pravidelných užívateľov, ako i počet mladých pacientov s príznakmi závislosti, poruchami spánku či psychickými ťažkosťami.
Ako jeden z dôvodov odkladania návrhu zákona lekári vnímajú zvažovanie finančných dopadov z dôvodu konsolidácie. Zákon má totiž obmedziť alebo úplne zakázať nikotínové výrobky atraktívne pre deti, ktoré sú dnes predmetom spotrebnej dane a tá putuje do štátneho rozpočtu.
Výpadok príjmov vyplývajúci zo zákazu nikotínových výrobok s rôznymi príchuťami lákavými pre deti, ako napríklad cukrovinky, exotické ovocie a sladené nápoje sa predpokladá v rozsahu 2,5 až 3 mil. eur. „Dovoľujeme si však upozorniť, že finančné prínosy z predaja návykových látok nikdy nemôžu prevážiť nad stratami na zdraví detí a mládeže. Náklady na liečbu dôsledkov závislostí budú neporovnateľne vyššie než akýkoľvek krátkodobý fiškálny efekt,“ argumentuje SLS.
Lekári preto žiadajú, aby ministerstvá neodkladne predložili návrh zákona vláde SR a zabezpečili jeho schválenie. Vyzývajú tiež ministrov na osobnú angažovanosť, koordináciu a zodpovedný prístup k téme ochrany mladistvých. Ochrana zdravia detí a mládeže pred závislosťou musí byť podľa nich spoločnou prioritou zdravotníckej, finančnej aj politickej sféry.
SLS zároveň upozorňuje, že nedávno prijatá novela zákona o hazardných hrách podľa názoru odbornej verejnosti nepriniesla dostatočnú ochranu zraniteľných skupín. „Odklad riešenia nikotínovej závislosti by znamenal pokračovanie v rovnakom trende – v nečinnosti tam, kde ide o zdravie mladých ľudí.“
Zámer prijať zákon, ktorý by chránil deti a mladistvých pred rýchlo návykovými nikotínovými výrobkami má pritom širokú podporu odbornej verejnosti, rodičov, či pedagógov.
Okrem Slovenskej lekárskej spoločnosti a ďalších lekárskych organizácií ho odporúčajú prijať aj Úrad verejného zdravotníctva, odborníci na závislosti, pacientske organizácie, či občianske združenia pracujúce s deťmi so závislosťami. Podporu mu vyjadrili aj rezorty školstva, spravodlivosti a sociálnych vecí.
Podľa rezortu školstva je navrhovaná regulácia „zásadným nástrojom na ochranu zdravia detí a mládeže a podporu ich zdravého vývinu.“ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zdôrazňuje prínos novely z hľadiska ochrany rodiny ako základnej jednotky spoločnosti. Fajčenie a pasívne fajčenie majú podľa rezortu negatívny vplyv na zdravie všetkých členov rodiny, vrátane detí, ktoré sú obzvlášť zraniteľné.
Odborníci z praxe upozorňujú, že nové nikotínové výrobky pôsobia na mladých ľudí ako neškodné, hoci často obsahujú viac nikotínu než klasická krabička cigariet. Ich atraktivitu pre mladých ľudí zvyšujú najrôznejšie príchute a vône.
Ako vysvetlila Sabína Lužica Brédová z Občianskeho združenia Prima, jednorazové elektronické cigarety a nikotínové vrecúška svojimi sladkými príchuťami ako mango či jahoda a farebnými obalmi lákajú práve maloletých, ktorí si ani neuvedomujú návykovosť a škodlivosť týchto výrobkov.
Silnú podporu novej legislatíve vyjadril aj Milan Kuchta, prezident Slovenskej pediatrickej spoločnosti a člen Prezídia SLS. „Ako pediater, ktorý sa takmer 40 rokov venuje aj respiračným ochoreniam, tento návrh hodnotím vysoko pozitívne. Pri hospitalizáciách detí a mladistvých sa čoraz častejšie stretávame s údajom o fajčení elektronických cigariet a používaní nikotínových vrecúšok. Deti to často ani nepovažujú za škodlivé, čo predstavuje skutočný problém,“ povedal Kuchta.
Na nárast nikotínovej závislosti u detí nedávno upozornili aj lekári Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH). „Pre deti sú výrobky príťažlivé svojou formou a príchuťami a môžu tak vytvárať dojem, že sú neškodné. Opak je však pravdou. Rodičia si užívanie týchto produktov deťmi nemusia dlhšie všimnúť – nezanechávajú typický zápach ako klasické cigarety, ktorý by skôr upriamil pozornosť na vznikajúci problém,“ upozornil riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.
„Deti sú vo väčšom riziku, pretože ich mozog je vo vývine veľmi zraniteľný, upevňujú sa návyky a vzorce správania,“ dodala Romana Vidličková z Kliniky detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH.
Podľa lekárov aj odborníkov z praxe sa problém závislosti mladistvých prehlbuje práve v dôsledku rozmachu ponuky výrobcov, ktorá hrá všetkými farbami, chuťami a vôňami, pričom pulty s nikotínovými výrobkami často pripomínajú skôr hračkárstvo ako trafiku. Po vzore iných európskych krajín volajú po okamžitom zásahu proti snahe výrobcov oslovovať stále viac mladých ľudí, pretože strata ďalších mesiacov by znamenala iba ďalšie prehĺbenie problému.
Zdroj: SITA.sk - Lekári vyzývajú vládu na urýchlené prijatie zákona o ochrane mladistvých pred nikotínom © SITA Všetky práva vyhradené.
