Streda 29.10.2025
Denník - Správy
|Prílohy
|Pridajte sa
29. októbra 2025
Počet väzňov klesol o takmer pätinu, rušenie niektorých väzníc je podľa ÚHP logické
Za posledné dva roky klesol počet väzňov na Slovensku takmer o pätinu. Na sociálnej sieti to pripomína Útvar hodnoty za peniaze
29.10.2025 (SITA.sk) - Za posledné dva roky klesol počet väzňov na Slovensku takmer o pätinu. Na sociálnej sieti to pripomína Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR s tým, že kým v roku 2023 bolo väznených vyše 10-tisíc osôb, v súčasnosti ich je okolo osemtisíc, pričom najvýraznejší pokles väzňov nastal po novele Trestného zákona.
Ak Zbor väzenskej a justičnej stráže v tejto súvislosti pristupuje k rušeniu niektorých ústavov, je to podľa štátnych analytikov logický krok a má na to priestor aj do budúcna, a to aj po zohľadnení 10-percentnej rezervy, ktorú by mali mať väznice k dispozícii.
„Aktuálne nedosahuje priemerná obsadenosť väzníc ani 80 percent,“ uviedol ÚHP s tým, že zatvorenie ústavu v Levoči je v tejto súvislosti odôvodnené. „Spomedzi všetkých väzníc je najnákladnejší, jeho prevádzka je oproti priemeru drahšia o 80 percent. Počet zamestnancov a príslušníkov tu prevyšoval počet väzňov. Okrem toho budú zatvorené aj otvorené oddelenia v Sabovej a Opatovciach. Spolu však predstavujú len dve percentá z celkovej kapacity ZVJS,“ skonštatovali analytici.
Väznenie je podľa ÚHP relatívne drahá záležitosť. „Jeden väzeň stojí štát približne 38-tisíc eur ročne. Aj preto sme v revízii výdavkov na väzenstvo odporúčali ďalej znižovať počet väzňov, napríklad častejším využívaním trestu domáceho väzenia s použitím elektronického náramku alebo zlepšením procesu resocializácie. Zdroje používané na väznenie by sa tak dali presunúť na probáciu a mediáciu alebo na aktivity, ktorých cieľom je uľahčiť návrat prepustených do spoločnosti,“ doplnili analytici.
V rámci dokumentu Revízia výdavkov na väzenstvo ÚHP konštatuje, že pre vysoký počet väzňov na obyvateľa sú výdavky Slovenska na väzenstvo vyššie ako priemer krajín Európskej únie. „Výdavky ZVJS v roku 2024 dosiahli 315 miliónov eur a za posledných 10 rokov rástli rýchlejšie ako celkové verejné výdavky,“ zdôraznil útvar.
Zefektívnenie prevádzky väzníc môže pritom podľa štátnych analytikov viesť k úspore vo výške najmenej tri milióny eur ročne. „Už vplyvom novely (Trestného zákona) je vo väzniciach nevyužitých 1 443 lôžok,“ uviedol ÚHP. Doplnil, že dodatočné opatrenia založené na častejšom využívaní alternatívnych trestov môžu znížiť počet väzňov o ďalších 1 170. „Ide o častejšie ukladanie alternatívnych trestov pri menej závažných a nenásilných trestných činoch a o prechod na zahraničnú trestnú prax pri vybraných trestných činoch,“ dodal ÚHP.
