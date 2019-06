Lekári z tretích krajín chcú spoluprácu s rezortom zdravotníctva

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 20. júna (TASR) – Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku (MALnS) chce užšie spolupracovať s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR pri oslovovaní lekárov z tretích krajín na spoluprácu. "priblížil predseda asociácie Emilián Kozma.Slovenský trh sa doteraz zaujímal najmä o posily východných susedov. Asociácia však poukázala na to, že z Ukrajiny odišlo doteraz viac ako 70.000 lekárov väčšinou do okolitých krajín Európskej únie (EÚ). "" pripomenul.Potenciál preto vidí aj v lekároch z iných krajín, napríklad zo štátov bývalého Sovietskeho zväzu. Slovensko by si tak podľa jeho slov výrazne rozšírilo možnosti na získanie odborníkov, keďže už aj v Ukrajine sa počty voľných lekárov migráciou výrazne znížili.Ako príklad spolupráce by podľa MALnS mohol slúžiť projekt Ukrajina v Česku, ktorý sa realizuje už dva roky. V rámci neho pracovalo v Česku 145 lekárov z Ukrajiny. Prednedávnom projekt rozšírili aj na lekárov z Indie. Asociácia vyzdvihla výrazne lepšiu informovanosť, keďže sú informácie pre pracovníkov zo zahraničia zverejnené aj na oficiálnej stránke Ministerstva zdravotníctva ČR.Pomôcť zahraničným lekárom z tretích krajín pracovať vo svojom odbore v slovenských nemocniciach by mala aj novela zákona o zdravotníckych pracovníkoch. Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku však vníma tieto zmeny ako nejednoznačné.mieni Kuzma.