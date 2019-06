S. Gaborčáková navrhuje upraviť poskytovanie vianočného príspevku

Na archívnej snímke NR SR. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 20. júna (TASR) - Opozičná poslankyňa OĽaNO Soňa Gaborčáková navrhuje zmeniť prístup k poskytovaniu vianočného príspevku dôchodcom. K novele zákona o poskytovaní vianočného príspevku pre dôchodcov predložila pozmeňujúci návrh.objasnila Gaborčáková. Navrhuje preto vypustiť zo zákona časť ustanovenia, ktoré v závislosti od sumy dôchodku limitovalo poskytovanie vianočného príspevku všetkým poberateľom dôchodkových dávok.priblížila Gaborčáková.Okrem toho navrhuje do celého systému zakomponovať kombináciu zásluhovosti a solidarity.tvrdí Gaborčáková. Preto je presvedčená, že na získanie čo najvyššieho vianočného príspevku sa tak podľa vládneho návrhu zákona oplatí nepracovať.priblížila poslankyňa.Preto navrhla poskytnutie vianočného príspevku vo výške 30 eur všetkým dôchodcom a v sume 110 eur tým poberateľom dôchodkových dávok, ktorých dávka je v sume najviac 65 % priemernej mzdy a doba poistenia nebola získaná výlučne náhradnými dobami, ale riadnym odvádzaním poistného.Minister práce Ján Richter (Smer-SD) priblížil, že vláda počíta so zavedením 13. dôchodku, ktorý by sa týkal všetkých dôchodcov.priblížil Richter s tým, že takto je nastavený aj minimálny dôchodok.upozornil Richter. Práve v kategórii slabšie príjmových ľudí to má podľa ministra logiku.dodal Richter.