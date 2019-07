Lekári začnú odpájať od prístrojov muža vo vegetatívnom stave

Na archívnej snímke z 23. júla 2015 Viviane Lambertová a Pierre Lambert, rodičia Vincenta Lamberta prichádzajú do nemocnice vo východofrancúzskom meste Reims. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 2. júla (TASR) - Francúzski lekári začnú odpájať od prístrojov paralyzovaného 42-ročného Vincenta Lamberta, ktorý je dlhodobo hospitalizovaný vo vegetatívnom stave. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na zdroje z jeho rodiny.Hlavný ošetrujúci lekár Vincent Sanchez informoval emailom Lambertovu rodinu, že má v úmysle začať ho odpájať od prístrojov v súlade s verdiktom francúzskeho najvyššieho odvolacieho súdu, ktorý minulý piatok rozhodol, že to lekári môžu urobiť.Lambert je vo vegetatívnom stave po autonehode z roku 2008, pri ktorej utrpel vážne poškodenie mozgu. Tím lekárov sa už pred časom zhodol na tom, že mu prestane prístrojmi podávať tekutiny i výživu, ktorými ho udržujú pri živote.Nezhody ohľadom prípadu panovali medzi Lambertovými príbuznými a rozdeľovali i celú krajinu, píše AFP. Lambertova manželka Rachel a viacerí príbuzní podporovali rozhodnutie lekárov neudržiavať ho umelo pri živote, zatiaľ čo Lambertovi rodičia, zbožní katolíci, boli proti."Toto je definitívne ukončenie záležitosti," vyjadril sa Patrice Spinosi, právny zástupca Lambertovej manželky, ktorý sa domnieva, že najhumánnejšou vecou je práve odpojenie tohto muža od prístrojov. Dodal, že v prípade už nie sú možné ďalšie odvolania, keďže "už neexistuje sudca, na ktorého by sa dalo odvolať".Piatkový verdikt francúzskeho kasačného súdu, ktorý slúži ako najvyšší odvolací súd, zvrátil predošlé rozhodnutie súdu nižšej inštancie. Ten koncom mája rozhodol o obnovení udržiavania životných funkcií Lamberta, a to len niekoľko hodín po tom, ako začali lekári v nemocnici v meste Reims muža odpájať od prístrojov.Kasačný súd pritom neposudzoval argumenty pre Lambertovo udržiavanie pri živote alebo proti nemu, zaoberal sa iba otázkou, či bolo v kompetencii nižšieho súdu v tejto veci rozhodnúť.Ukončenie liečby Lamberta povolil Francúzsku aj Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP), pričom v prospech lekárov tento rok rozhodol aj francúzsky súd a následne v apríli Štátna rada, ktorá je najvyšším správnym súdom v krajine.Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím v máji požiadal Francúzsko, aby rozhodnutie o odpojení Lamberta od prístrojov pozastavilo, kým vo veci uskutoční vlastné vyšetrovanie, čo by mohlo trvať roky.Lambertov prípad podnietil vo Francúzsku diskusiu o eutanázii.Francúzska legislatíva povoľuje tzv. pasívnu eutanáziu pre vážne chorých alebo zranených pacientov, u ktorých nie je nádej na vyliečenie, pričom im zastavia liečbu udržujúcu ich pri živote. Aktívna eutanázia, pri ktorej niekto zámerne spôsobí smrť pacienta, je v krajine nelegálna i napriek snahám zákony zmierniť.