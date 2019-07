V novom europarlamente je rekordný počet žien a nových poslancov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Štrasburg 2. júla (TASR) - Poslanci v poradí deviateho zloženia Európskeho parlamentu (EP) - od prvých priamych volieb v roku 1979 - sa v utorok ujali svojich povinností. V zákonodarnom zbore EÚ sa ocitli poslanci zo 190 politických strán v 28 členských štátoch EÚ.Podľa štatistických údajov informačného centra EP sa do radov do 751-členného europarlamentu dostalo až 61 percent nových poslancov, z toho 60 percent mužov a 40 percent žien. Slovensko tento priemer prekračuje, pretože do EP sa dostalo až 11 nových slovenských europoslancov (84,6 percenta), avšak iba jedna žena.Z predošlej slovenskej zostavy si svoje mandáty udržali Monika Beňová (Smer-SD) a Ivan Štefanec (KDH). V 705-člennom EP po brexite bude mať Slovensko 14 poslancov, keď sa k slovenskej delegácii pripojí aj Miriam Lexmann (KDH).Na eurovoľbách, ktoré sa konali vo všetkých 28 členských štátoch EÚ v závere mája (23. - 26. 5.), sa zúčastnilo 51 percent voličov. Vysoký prílev novozvolených poslancov (61 percent) je vyšší ako kedykoľvek predtým a zaznamenaný bol aj vyšší počet žien v europarlamente - 40 percent oproti 37 percentám v eurovoľbách z roku 2014.Najmladším členom zákonodarného zboru EÚ je dánska europoslankyňa Kira Marie Peterová-Hansenová (21 rokov) a najstarším je bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi (82).V novom zložení EP je zatiaľ sedem politických skupín - o jednu menej ako predchádzajúcom období. Tí poslanci europarlamentu, ktorí sa nepripojili k niektorej z politických skupín, sú evidovaní ako Nezaradení. Môžu sa však kedykoľvek pripojiť k nejakej z frakcií. Podľa rokovacieho poriadku EP z roku 2009 sa politická skupina skladá najmenej z 25 poslancov zvolených v najmenej siedmich členských štátoch EÚ.