Lekárnická komora odmieta návrh zmluvy s poisťovňou, tá chce rokovať

Ondrej Sukeľ, archívna snímka.

Bratislava 18. júna (TASR) – Slovenská lekárnická komora (SLeK) odmieta návrh zmluvy, ktorý jej poslala Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Lekárnici totiž tvrdia, že štátna zdravotná poisťovňa požaduje v rozpore so zákonom o liekoch pri nepodpísaných elektronických predpisoch ich papierovú formu, čím predlžuje splatnosť faktúr a komplikuje situáciu okolo elektronického zdravotníctva. VšZP sa však bráni, že návrh zmluvy je nielen v súlade s legislatívou, ale chráni lekárne. Chce preto so zástupcami lekárnikov rokovať.argumentuje SLeK, podľa ktorej návrh zmluvy situáciu posúva do obdobia spred dvoch rokov.Prezident SLeK Ondrej Sukeľ poukázal na to, že slovenské lekárne sú na rozdiel od iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v systéme umožňujúcom elektronické predpisovanie a výdaj liekov 100-percentne integrované.zdôraznil s dôvetkom, že VšZP v tom čase pristúpila k ich návrhu pozitívne a všetky lekárske predpisy vystavené v rámci projektu erecept uhrádzala lekárňam v skrátenej lehote splatnosti.VšZP tvrdí, že je absolútnym zástancom a podporovateľom elektronizácie v zdravotníctve, ale jej úmyslom je dodržiavanie zákona.reagovala pre TASR jej hovorkyňa Jana Martanovičová. Podľa jej vyjadrenia by malo byť aj v záujme lekárne vydávať liek na taký predpis, ktorý je platný, čo je v záujme ochrany zdravia pacientov.Martanovičová tiež zdôraznila, že lekárňam posielali len návrh zmluvy. Ako dodala, vo VšZP dostali niekoľko závažných pripomienok, tie však vyhodnocovali.uzavrela.