Šéf Európskej centrálnej banky Draghi odmietol Trumpovu kritiku

Prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sintra 18. júna (TASR) - Šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi stroho odmietol kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trump ho obvinil, že sa snaží cielene a neférovo oslabiť euro.povedal Draghi na fóre ECB v portugalskom meste Sintra.vyjadril sa. Draghi zopakoval, že ECB je "pripravená použiť všetky nástroje potrebné na splnenie tohto mandátu". Dodal, že ECB sa nezameriava na výmenný kurz eura.Trump v utorok kritizoval Draghiho a ECB za to, že signalizoval ďalšie uvoľnenie menovej politiky, čo by zrejme oslabilo spoločnú európsku menu voči doláru.napísal Trump v utorok na Twitteri. To podľa neho spôsobí, že krajiny eurozóny budú mať voči USA neférovú konkurenčnú výhodu.doplnil.Trump neskôr poukázal na nárast kľúčového nemeckého akciového indexu Dax, ktorý zdôvodnil Draghiho vyjadreniami.dodal.