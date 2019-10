Lekárska komora: Stratifikácia nie je dostatočne odborne pripravená

Na archívnej snímke prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marián Kollár. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. októbra (TASR) – Predstavitelia Slovenskej lekárskej komory (SLK) v stredu verejne poďakovali všetkým poslancom a politickým stranám, ktorí sa rozhodli nepodporiť návrh zákona o tzv. stratifikácii nemocníc.uviedol prezident SLK Marian Kollár na tlačovej konferencii. Návrh reformy podľa neho neprinesie zlepšenie kvality ani dostupnosti zdravotnej starostlivosti.Parlament mal reformu nemocníc na októbrovej schôdzi, napokon o nej však nehlasoval a presunul ju na ďalšie zasadnutie. O stiahnutie návrhu ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD) požiadali preto, že návrh nemal dostatočnú politickú podporu. Po stredajšom rokovaní vlády však vyhlásila, že reforma nabrala politické kontúry a materiál už presúvať nebude. Pripustila možnosť, že spojí hlasovanie o stratifikácii so svojím ďalším pôsobením vo funkcii ministerky. Požiadavku na stiahnutie reformy pred hlasovaním označila za neštandardnú a politicky nekorektnú.tvrdí Kollár. Aj kauza Gorila podľa SLK ukázala, že slovenské zdravotníctvo ekonomicky aj personálne ovládla finančná skupina Penta.Návrh zákona o stratifikácii podľa Kollára nie je dobre pripravený ani preto, lebo tvrdí, že minimálna sieť všeobecných lekárov by sa mala výrazne znížiť, keď pritom prax ukazuje, že ju treba posilniť, pretože všeobecných lekárov je nedostatok. Ďalším problémom má byť nedostatok finančných prostriedkov na reformu.Predstavitelia SLK sú presvedčení, že reálna a pre občana užitočná reforma zdravotníctva nesmie byť politicky motivovaná, ale musí byť výsledkom konsenzu odborníkov, ktorí dlhoročne v zdravotníctve pôsobia a rozumejú mu. Kollár hovorí, že predstavitelia SLK sú pripravení sa odborne podieľať na takejto reforme.Predstavitelia lekárskej komory sa zároveň ohradzujú voči výroku poslankyne NR SR Jany Cigánikovej, ktorá povedala, že keď sa niekde robí málo výkonov, tak to zabíja ľudí.povedal Kollár.Člen Rady SLK Marián Vician si myslí, že podobné výroky politikov o zdravotníctve sú absolútne neakceptovateľné, nepravdivé a hrubo urážajúce nielen lekárov, lekársky stav a všetkých zdravotníkov pracujúcich v menších nemocniciach.hovorí. Preto si myslí, že ani reformu zdravotníctva nemôžu robiť politici bez účasti SLK, ktorá združuje ambulantných i nemocničných lekárov.Zástupcovia SLK zároveň vyzvali Cigánikovú, aby sa verejne ospravedlnila všetkým zdravotníkom i pacientom, aby sa vzhľadom na absenciu vzdelania a odbornej praxe k problematike zdravotníctva nevyjadrovala, aby sa vzdala funkcie poslankyne Národnej rady SR a už nekandidovala na túto funkciu v ďalších voľbách.