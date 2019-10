ŠTÚDIA: Johnsonova dohoda o brexite nepodporí rast britskej ekonomiky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 30. októbra (TASR) - Dohoda o brexite premiéra Borisa Johnsona bude stáť britskú ekonomiku v najbližších rokoch okolo 70 miliárd GBP (81 miliárd eur). Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny bude o 10 rokov o 3,5 % nižší ako v prípade, že by Británia zostala v Európskej únii (EÚ), uviedol Národný inštitút pre ekonomický a sociálny výskum (NIESR).Podľa NIESR majú na vyhliadky ekonomiky negatívny vplyv vysoké ekonomické a politické neistoty a sú kriticky závislé od obchodných vzťahov Veľkej Británie po brexite. Slabosť domácej ekonomiky ešte prehlbuje spomaľovanie globálneho dopytu. NIESR neočakáva, že schválenie vládou navrhovanej dohody o brexite podporí ekonomickú aktivitu. Podľa inštitútu tempo expanzie ekonomiky bude v tomto aj budúcom roku nižšie než 1,5 %.NIESR odhaduje, že HDP je o 2,5 % nižší, než by bol, ak by Briti v roku 2016 v referende nepodporili odchod krajiny z EÚ. Vyrokovaná dohoda o brexite podľa inštitútu síce zníži riziká chaotického odchodu z Únie, ale zabráni bližším obchodným vzťahom s EÚ. Hlavnou brzdou rastu budú slabšie investície. Prípadný brexit bez dohody by skresal z HDP až 5,6 %.NIESR vychádzal z predpokladu, že Británia opustí EÚ po prechodnom období trvajúcom do roku 2021 s dohodou o voľnom obchode, pričom bude rokovať o dohodách s ďalšími krajinami. Podľa inštitútu vyššiespomalia ekonomiku.Ministerstvo financií výsledky štúdie odmieta a tvrdí, že chce s EÚ uzavrieť ambicióznejšiu dohodu o voľnom obchode, než predpokladá NIESR. Naopak, opozičné strany citujú štúdiu ako dôkaz toho, že Johnsonov brexitový plán výrazne poškodí domácu ekonomiku.(1 EUR = 0,86328 GBP)