Lelovský: Ukrajinskí stredoškoláci navštívili 8 slovenských univerzít

Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 14. júna (TASR) - Vyše 20 ukrajinských stredoškolákov v predposlednom ročníku štúdia navštívili počas tohto týždňa osem univerzít na Slovensku. Ide o najlepších žiakov z významnej priemyselnej charkovskej oblasti. Uviedol to v piatok viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský s tým, že ich pobyt v SR pripravila únia v spolupráci s mestom Charkov a slovenskou ambasádou na Ukrajine.Každý zo žiakov je víťazom jednej alebo niekoľkých predmetových olympiád Charkova, ale aj celoštátnych olympiád, prípadne sú členmi Malej akadémie vied Ukrajiny, informovala RÚZ. Títo stredoškoláci uvažujú o štúdiu v krajinách Európskej únie a možno aj v SR. Žiaci z 15 škôl sa oboznámili so systémom vysokoškolského štúdia, navštívili i zaujímavé miesta Slovenska a hovorili aj s krajanmi, ktorí v SR študujú.uviedol Lelovský s tým, že zároveň treba zlepšiť kvalitu slovenských vysokých škôl a snažiť sa, aby najlepší slovenskí študenti neodchádzali študovať do zahraničia.Viceprezident RÚZ vyzval rezort školstva, aby intenzívnejšie pracoval na rozšírení a zvýšení počtu vládnych štipendií, v súčasnosti ich Slovensko poskytuje 100. Slovenská ambasáda, Digitálna koalícia SR a Honorárny konzulát SR v Charkove pripravujú v spolupráci s Charkovskou národnou ekonomickou univerzitou výučbu slovenčiny pre žiakov, ktorí sa rozhodnú študovať na Slovensku.Iniciatíva návštevy charkovských stredoškolákov vznikla na základe listu mesta Charkov veľvyslanectvu SR na Ukrajine.