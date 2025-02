Len 18-ročného vodiča po náraze do stromu odvážal záchranársky vrtuľník, dostal šmyk a prešiel do protismeru

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

6.2.2025 (SITA.sk) - Dopravní policajti boli v stredu podvečer privolaní k vážnej dopravnej nehode na ceste III/1413 medzi obcami Oľdza a Zlaté Klasy v okrese Dunajská Streda. Iba 18 ročný vodič auta Škoda Fabia podľa prvotných informácií dostal šmyk, prešiel do protismeru, zišiel do trávnatej priekopy a následne narazil do stromu.Vozidlo nakoniec zostalo prevrátené na streche. Všimla si ho posádka RZP, ktorá išla práve okolo a vodičovi poskytla prvú pomoc.„Mladý vodič utrpel pri nehode zranenia, s ktorými ho museli letecky transportovať do bratislavskej nemocnice. Požitie alkoholu pred jazdou u muža zistené nebolo. Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania,“ informovala o nehode trnavská krajská polícia Policajti museli cestu z dôvodu dokumentovania nehody a pristavenia leteckej záchrannej služby na nevyhnutne potrebný čas uzavrieť.