Len 23-ročná horolezkyňa vystúpila na všetky štíty na svete s výškou viac ako 8-tisíc metrov

17.10.2024 (SITA.sk) - Na vrchol himalájskej hory Šiša Pangma tento mesiac vystúpila 23-ročná britská horolezkyňa Adriana Brownleeová a stala sa tak najmladšou ženou, ktorá zdolala všetky štíty s výškou viac ako 8-tisíc metrov. Takých je vo svete 14.Brownleeová, ktorá na najvyšší vrch Zeme Mount Everest vystúpila v roku 2021 ako dvadsaťročná, však vo štvrtok povedala, že neskúseným horolezcom by sa nemali povoľovať výstupy na najvyššie štíty, pretože by mohli ohroziť svoje životy aj životy iných ľudí.„Videla som mnoho príkladov ľudí v horách, ktorí by tam naozaj nemali byť, ktorí by mali byť vopred lepšie vycvičení,“ vyjadrila sa v Káthmandú pre agentúru The Associated Press. Dodala, že horolezecké organizácie by mali zabezpečiť, aby horolezci, ktorí sa pokúšajú zdolať najvyššie vrcholy, vystúpili aspoň na nižšie hory, aby sa uistili, že dokážu zvládať nadmorskú výšku a majú primerané zručnosti.