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 24hod.sk    Šport

28. septembra 2026

Len druhé preteky v kariére sa jej stali osudnými. Mladá spolujazdkyňa zahynula v plameňoch


Tagy: automobilové preteky Dopravná nehoda Úmrtie

Vodičovi sa podarilo z auta uniknúť, no utrpel zranenia a previezli ho do nemocnice. Len 20-ročná spolujazdkyňa Soraya Barreirová zahynula minulý víkend pri vážnej nehode počas pretekov Rally Villa de ...



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gettyimages 1071992582 676x451 28.9.2026 (SITA.sk) - Vodičovi sa podarilo z auta uniknúť, no utrpel zranenia a previezli ho do nemocnice.


Len 20-ročná spolujazdkyňa Soraya Barreirová zahynula minulý víkend pri vážnej nehode počas pretekov Rally Villa de Llanes – každoročného podujatia, ktoré sa koná v meste Llanes na severozápade Španielska.

Vozidlo značky BMW, v ktorom sa nachádzala a ktoré šoféroval jej tímový kolega Germán Romano, zišlo z cesty. Auto následne zachvátili plamene, pričom žena zostala uväznená vo vnútri.

Nehoda sa stala na rýchlostnej skúške neďaleko obce El Mazucu. Vodičovi Romanovi sa podarilo z auta uniknúť, no utrpel zranenia a previezli ho do nemocnice. Barreirová však zostala zakliesnená v kokpite a onedlho museli konštatovať jej smrť.

Organizátori Rally Villa de Llanes oznámili prerušenie súťaže: "Prijali sme nezvratné rozhodnutie natrvalo zrušiť všetky zostávajúce rýchlostné skúšky. V týchto chvíľach nesmierneho zármutku pre celú motoristickú rodinu veríme, že športová súťaž stráca akýkoľvek význam a musí sa okamžite skončiť."

Barreirová pochádzala priamo z mesta, kde sa konali preteky. Bolo to jej len druhé podujatie v kariére po debute v marci tohto roka. Na súťaži bol aj jej brat Pablo Barreiro.

K predchádzajúcej smrteľnej nehode v Llanes došlo v roku 2021, keď havarovalo vozidlo Seat Panda, pričom obaja jeho pasažieri zahynuli.


Zdroj: SITA.sk - Len druhé preteky v kariére sa jej stali osudnými. Mladá spolujazdkyňa zahynula v plameňoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: automobilové preteky Dopravná nehoda Úmrtie
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