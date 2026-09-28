|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 28.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Václav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. septembra 2026
Desiata medaila pre Poliakov s trénerom Grbičom: Teším sa, že znova budem taxikár a otec – VIDEO
Poliakov trénuje Srb, ktorý sa cíti ako veľký fanúšik, keď sa na nich pozerá. Volejbalisti Poľska obhájili po troch rokoch titul majstrov Európy. V milánskej hale Unipol Forum zdolali vo finále ...
Zdieľať
28.9.2026 (SITA.sk) - Poliakov trénuje Srb, ktorý sa cíti ako veľký fanúšik, keď sa na nich pozerá.
Volejbalisti Poľska obhájili po troch rokoch titul majstrov Európy. V milánskej hale Unipol Forum zdolali vo finále olympijských šampiónov z Francúzska za 115 minút 3:1 ((-29, -19, 20, -16).
Prvým rozhodcom zápasu bol Slovák Juraj Mokrý. Pre Poliakov je to celkovo 12. medaila z ME, majú bilanciu tri zlaté, päť strieborných a štyri bronzové. Francúzi majú piate striebro, okrem toho majú jeden titul z roku 2015 a dva bronzy.
"Niekedy sa cítim ako fanúšik, pretože moji hráči predvádzajú neuveriteľné veci. Musím im pogratulovať ku všetkému, čo na ihrisku dokázali. K prístupu a mentalite, ktorú ukázali, a k ich profesionalite. Vždy robia všetko pre to, aby tím zvíťazil. Som nesmierne hrdý na to, že môžem byť trénerom tohto tímu," uviedol Nikola Grbič, srbský tréner reprezentácie Poľska, podľa webu CEV.eu.
Poliaci získali tretí titul na majstrovstvách Európy po rokoch 2009 a 2023, čím si zároveň zabezpečili účasť na olympijských hrách v Los Angeles v roku 2028.
Wilfredo Leon získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča (MVP) turnaja a Nikola Grbić potvrdil svoju povesť trénera, pod ktorého vedením Poľsko získalo medaily na všetkých desiatich medzinárodných podujatiach, na ktorých sa zúčastnilo.
Grbič dostal po návrate do Poľska od médií otázku, kde pôjde dovolenkovať. Odpoveď pre sport.pl pobavila: "Nemám na to čas, Musím pracovať na záhrade, ktorá bola tri týždne zanedbaná. A okrem toho syn začal chodiť na strednú školu, takže mu musím pomôcť. Znova sa stanem taxikárom a otcom."
V súboji o bronz Fíni zdolali Slovincov 3:0 (23, 20, 27) a získali prvýkrát v histórii medaily. Slováci na práve skončenom európskom šampionáte nepostúpili zo základnej skupiny. V ére samostatnosti sa na ňom predstavili po dvanásty raz. Na uplynulých ME 2023 chýbali.
Zdroj: SITA.sk - Desiata medaila pre Poliakov s trénerom Grbičom: Teším sa, že znova budem taxikár a otec – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Volejbalisti Poľska obhájili po troch rokoch titul majstrov Európy. V milánskej hale Unipol Forum zdolali vo finále olympijských šampiónov z Francúzska za 115 minút 3:1 ((-29, -19, 20, -16).
Prvým rozhodcom zápasu bol Slovák Juraj Mokrý. Pre Poliakov je to celkovo 12. medaila z ME, majú bilanciu tri zlaté, päť strieborných a štyri bronzové. Francúzi majú piate striebro, okrem toho majú jeden titul z roku 2015 a dva bronzy.
"Niekedy sa cítim ako fanúšik, pretože moji hráči predvádzajú neuveriteľné veci. Musím im pogratulovať ku všetkému, čo na ihrisku dokázali. K prístupu a mentalite, ktorú ukázali, a k ich profesionalite. Vždy robia všetko pre to, aby tím zvíťazil. Som nesmierne hrdý na to, že môžem byť trénerom tohto tímu," uviedol Nikola Grbič, srbský tréner reprezentácie Poľska, podľa webu CEV.eu.
Tretí titul a olympijská miestenka
Poliaci získali tretí titul na majstrovstvách Európy po rokoch 2009 a 2023, čím si zároveň zabezpečili účasť na olympijských hrách v Los Angeles v roku 2028.
Wilfredo Leon získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča (MVP) turnaja a Nikola Grbić potvrdil svoju povesť trénera, pod ktorého vedením Poľsko získalo medaily na všetkých desiatich medzinárodných podujatiach, na ktorých sa zúčastnilo.
Dovolenka v záhrade a aute
Grbič dostal po návrate do Poľska od médií otázku, kde pôjde dovolenkovať. Odpoveď pre sport.pl pobavila: "Nemám na to čas, Musím pracovať na záhrade, ktorá bola tri týždne zanedbaná. A okrem toho syn začal chodiť na strednú školu, takže mu musím pomôcť. Znova sa stanem taxikárom a otcom."
Bronz do Fínska
V súboji o bronz Fíni zdolali Slovincov 3:0 (23, 20, 27) a získali prvýkrát v histórii medaily. Slováci na práve skončenom európskom šampionáte nepostúpili zo základnej skupiny. V ére samostatnosti sa na ňom predstavili po dvanásty raz. Na uplynulých ME 2023 chýbali.
Zdroj: SITA.sk - Desiata medaila pre Poliakov s trénerom Grbičom: Teším sa, že znova budem taxikár a otec – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Nemec dostáva v Calgary veľkú dôveru. Chce hrať všetky situácie a dokázať, že na to má
Nemec dostáva v Calgary veľkú dôveru. Chce hrať všetky situácie a dokázať, že na to má