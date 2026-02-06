|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 6.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dorota
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Len necelých 17 % Slovákov zvláda starostlivosť o deti počas leta bez problémov – oc tehelko prináša už tento víkend výstavu táborov
Tagy: Letný tábor OC Tehelko PR Výstava
Bez problémov to zvláda len necelých 17 % Slovákov. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu športovo ladeného obchodného centra oc tehelko*. Najčastejšou prekážkou je pritom nedostatok pracovného voľna počas ...
Zdieľať
6.2.2026 (SITA.sk) - Bez problémov to zvláda len necelých 17 % Slovákov. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu športovo ladeného obchodného centra oc tehelko*. Najčastejšou prekážkou je pritom nedostatok pracovného voľna počas leta, ktoré trápi viac než 40 % rodičov. Pri riešení starostlivosti o deti v období letných prázdnin najčastejšie pomáhajú starí rodičia, čo uvádza až 56 % respondentov, nasleduje čerpanie dovolenky zo strany rodičov a dennými tábormi si vypomáha takmer štvrtina opýtaných Slovákov. oc tehelko, nachádzajúce sa v blízkosti Národného futbalového štadióna, preto reaguje na aktuálne potreby rodín a prináša výstavu letných a denných táborov z celého Slovenska s názvom "Vyber si svoj tábor". Podujatie sa uskutoční 7. – 8. februára 2026 priamo v priestoroch oc tehelko na Tehelnom poli a je určené všetkým rodičom, ktorí hľadajú pre svoje deti zmysluplný a zaujímavý program na leto či jarné prázdniny.
Podľa aktuálneho prieskumu realizovaného obchodným centrom oc tehelko v spolupráci s prieskumnou agentúrou MNFORCE* zohráva pri výbere tábora kľúčovú úlohu cena – ako najdôležitejšie kritérium ju uvádza až 65 % Slovákov. Nasleduje vzdialenosť od domova (takmer 40 %), možnosť ísť na tábor spolu s kamarátom (30 %) a štvoricu uzatvára tematické zameranie tábora, ktoré je určujúce pre viac ako štvrtinu opýtaných (27 %). Tieto a mnohé ďalšie kritéria zohľadňujú aj účastníci plánovanej výstavy táborov, ktorá sa uskutoční už tento víkend v oc tehelko.
Počas najbližšieho víkendu tak na všetkých návštevníkov obchodného centra na Tehelnom poli čaká jedinečná ponuka tematicky najrôznejších táborov, v rámci ktorej si vyberie skutočne každý.
Rodinné podujatie v podobe výstavy táborov v oc tehelko spája rodičov, deti a organizátorov letných aj denných táborov na jednom mieste – osobne a bez zdĺhavého hľadania na internete sa tak návštevníci pri jednotlivých prezentačných stánkoch dozvedia všetko potrebné o jednotlivých programoch, vekových kategóriách aj samotnom prihlásení. Zároveň si môžu porovnať viacero táborov naraz a vybrať tak ten najlepší, ktorý spĺňa a zohľadňuje potreby ich rodiny a dieťaťa. Medzi hlavné lákadlá výstavy patrí napríklad tematicky zameraný tábor Zážitky z inej galaxie, ponúkajúci deťom a tínedžerom leto plné pohybu, dobrodružstva a smiechu. V ich ponuke sú tematické tábory ako Harry Potter a Strážcovia galaxie. Pre malých i veľkých vedátorov sa zase ponúka zážitkový vedecký tábor s názvom VESELÁ VEDA a nevšednou voľbou je napríklad aj stredoveký tábor Arkona SK, určený pre všetkých odvážnych bojovníkov a bojovníčky vo veku už od 4 do 10 rokov. Tábor sa koná priamo pod Ľupčianskym hradom a deti si v rámci neho precvičia aj lukostreľbu, boj s mečom, tradičné remeslá či aktivity s historickou atmosférou. Počas pobytu sa môžu zároveň tešiť aj na zvieratká, jazdu na poníkoch či sokoliarske vystúpenie.
Pre deti, ktoré by sa počas voľna rady zdokonalili v angličtine sa ponúka napríklad tábor s názvom My Brain Academy. Jazyková škola s celoslovenskou pôsobnosťou a takmer 15-ročnou históriou prináša deťom anglické komunikačné denné tábory už počas jarných prázdnin. Deti od 6 do 11 rokov čaká 10 hodín anglických komunikačných klubov, hry, športové a kreatívne aktivity aj workshopy, a to všetko v angličtine pod vedením certifikovaných lektorov.
Celkovo výstava ponúka široké spektrum rôzne zameraných vystavovateľov, ktorých spája jedno – zážitky plné fantázie, objavovania a dobrodružstva. "Sme veľmi radi, že môžeme rodičom a ich deťom už tento víkend v priestoroch nášho obchodného centra ponúknuť jedinečnú príležitosť stretnúť sa osobne s organizátormi táborov a získať tak všetky dôležité informácie na jednom mieste. Naším cieľom je uľahčiť rodinám výber letného tábora a predstaviť pestrú ponuku kvalitných programov, ktoré deťom prinesú nezabudnuteľné zážitky," informuje Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko.
Vstup na výstavu je bezplatný a účasť na podujatí rodinám spríjemnia aj rôzne sprievodné aktivity pre deti. Navštívte už tento víkend oc tehelko neďaleko Národného futbalového štadióna a vyriešte už teraz svoju dilemu, aké zážitky pripravíte pre svoje ratolesti počas leta, prípadne počas jarných prázdnin. Zakrúžkujte si vo svojom rodinnom kalendári 7. až 8. február a navštívte jedinečnú výstavu, ktorá ulahodí aj tým najnáročnejším. Viac informácií o podujatí nájdete aj TU.
*Prieskum realizovaný v spolupráci s prieskumnou agentúrou MNFORCE na reprezentatívnej vzorke 500 respondentov, vo februári 2026
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Len necelých 17 % Slovákov zvláda starostlivosť o deti počas leta bez problémov – oc tehelko prináša už tento víkend výstavu táborov © SITA Všetky práva vyhradené.
Cena a vzdialenosť od domova sú rozhodujúce
Podľa aktuálneho prieskumu realizovaného obchodným centrom oc tehelko v spolupráci s prieskumnou agentúrou MNFORCE* zohráva pri výbere tábora kľúčovú úlohu cena – ako najdôležitejšie kritérium ju uvádza až 65 % Slovákov. Nasleduje vzdialenosť od domova (takmer 40 %), možnosť ísť na tábor spolu s kamarátom (30 %) a štvoricu uzatvára tematické zameranie tábora, ktoré je určujúce pre viac ako štvrtinu opýtaných (27 %). Tieto a mnohé ďalšie kritéria zohľadňujú aj účastníci plánovanej výstavy táborov, ktorá sa uskutoční už tento víkend v oc tehelko.
Počas najbližšieho víkendu tak na všetkých návštevníkov obchodného centra na Tehelnom poli čaká jedinečná ponuka tematicky najrôznejších táborov, v rámci ktorej si vyberie skutočne každý.
Vyberú si športovci, malí vedátori ale aj milovníci histórie či Harryho Pottera
Rodinné podujatie v podobe výstavy táborov v oc tehelko spája rodičov, deti a organizátorov letných aj denných táborov na jednom mieste – osobne a bez zdĺhavého hľadania na internete sa tak návštevníci pri jednotlivých prezentačných stánkoch dozvedia všetko potrebné o jednotlivých programoch, vekových kategóriách aj samotnom prihlásení. Zároveň si môžu porovnať viacero táborov naraz a vybrať tak ten najlepší, ktorý spĺňa a zohľadňuje potreby ich rodiny a dieťaťa. Medzi hlavné lákadlá výstavy patrí napríklad tematicky zameraný tábor Zážitky z inej galaxie, ponúkajúci deťom a tínedžerom leto plné pohybu, dobrodružstva a smiechu. V ich ponuke sú tematické tábory ako Harry Potter a Strážcovia galaxie. Pre malých i veľkých vedátorov sa zase ponúka zážitkový vedecký tábor s názvom VESELÁ VEDA a nevšednou voľbou je napríklad aj stredoveký tábor Arkona SK, určený pre všetkých odvážnych bojovníkov a bojovníčky vo veku už od 4 do 10 rokov. Tábor sa koná priamo pod Ľupčianskym hradom a deti si v rámci neho precvičia aj lukostreľbu, boj s mečom, tradičné remeslá či aktivity s historickou atmosférou. Počas pobytu sa môžu zároveň tešiť aj na zvieratká, jazdu na poníkoch či sokoliarske vystúpenie.
Pre deti, ktoré by sa počas voľna rady zdokonalili v angličtine sa ponúka napríklad tábor s názvom My Brain Academy. Jazyková škola s celoslovenskou pôsobnosťou a takmer 15-ročnou históriou prináša deťom anglické komunikačné denné tábory už počas jarných prázdnin. Deti od 6 do 11 rokov čaká 10 hodín anglických komunikačných klubov, hry, športové a kreatívne aktivity aj workshopy, a to všetko v angličtine pod vedením certifikovaných lektorov.
Celkovo výstava ponúka široké spektrum rôzne zameraných vystavovateľov, ktorých spája jedno – zážitky plné fantázie, objavovania a dobrodružstva. "Sme veľmi radi, že môžeme rodičom a ich deťom už tento víkend v priestoroch nášho obchodného centra ponúknuť jedinečnú príležitosť stretnúť sa osobne s organizátormi táborov a získať tak všetky dôležité informácie na jednom mieste. Naším cieľom je uľahčiť rodinám výber letného tábora a predstaviť pestrú ponuku kvalitných programov, ktoré deťom prinesú nezabudnuteľné zážitky," informuje Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko.
Vstup na výstavu je bezplatný a účasť na podujatí rodinám spríjemnia aj rôzne sprievodné aktivity pre deti. Navštívte už tento víkend oc tehelko neďaleko Národného futbalového štadióna a vyriešte už teraz svoju dilemu, aké zážitky pripravíte pre svoje ratolesti počas leta, prípadne počas jarných prázdnin. Zakrúžkujte si vo svojom rodinnom kalendári 7. až 8. február a navštívte jedinečnú výstavu, ktorá ulahodí aj tým najnáročnejším. Viac informácií o podujatí nájdete aj TU.
*Prieskum realizovaný v spolupráci s prieskumnou agentúrou MNFORCE na reprezentatívnej vzorke 500 respondentov, vo februári 2026
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Len necelých 17 % Slovákov zvláda starostlivosť o deti počas leta bez problémov – oc tehelko prináša už tento víkend výstavu táborov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Letný tábor OC Tehelko PR Výstava
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kaliňák sa pustil do Valla. LED obrazovka na Kukurici vraj nie je problém, horšie sú prázdne cyklopruhy
Kaliňák sa pustil do Valla. LED obrazovka na Kukurici vraj nie je problém, horšie sú prázdne cyklopruhy
<< predchádzajúci článok
Kaliňákovo ministerstvo považuje rozhodnutie prokurátora Remetu za nedostatočné, podá podnet na preskúmanie jeho postupu – VIDEO
Kaliňákovo ministerstvo považuje rozhodnutie prokurátora Remetu za nedostatočné, podá podnet na preskúmanie jeho postupu – VIDEO