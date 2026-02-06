|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 6.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dorota
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. februára 2026
Kaliňák sa pustil do Valla. LED obrazovka na Kukurici vraj nie je problém, horšie sú prázdne cyklopruhy
Primátor Bratislavy Matúš Vallo rieši LED obrazovku na Kukurici, podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (
Zdieľať
6.2.2026 (SITA.sk) - Primátor Bratislavy Matúš Vallo rieši LED obrazovku na Kukurici, podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) by sa mal skôr zaujímať o cyklopruh, ktorý nikto nevyužíva. Minister tak reagoval na vyjadrenia primátora hlavného mesta Valla, ktorý sa vyjadril, že Kukučínová ulica nie je Times Square a ani by ňou byť nemala.
Problémom je podľa neho práve veľkoplošná obrazovka na Kukurici, ktorá nemá súhlas mestskej časti ani mesta. Vallo kritizuje, že umiestnenie LED obrazovky je v rozpore s platným Územným plánom, podľa ktorého sú v tejto zóne prípustné len bilbordy a backlighty do 13 metrov štvorcových. Reklama, ktorá vytvára svetelný smog alebo inak obťažuje obyvateľov, nie je podľa jeho slov prípustná vôbec.
Minister obrany ubezpečil, že v prípade LED obrazovky a osvetlenia ide o veľmi úzky uhol, keďže samotná obrazovka je úzka. Ubezpečil však, že to prispôsobia tak, aby neboli občania nijakým spôsobom obmedzovaní a nebude obrazovka nikomu vadiť. „Určite ju budeme vypínať v časoch, keď ľudia spia,“ povedal minister.
Súčasne sa ospravedlnil za to, že aktuálne svieti celá budova Kukurice aj v nočných hodinách. Rekonštrukcia totiž prebieha v trojzmennej prevádzke, aby sa rekonštrukcia stihla kvôli Plánu obnovy, ktorý to prepláca. Podotkol, že peniaze z Plánu obnovy sa nedajú použiť na niečo iné, ale len pre samotnú budovu. Súčasne upozornil, že získali všetky potrebné povolenia, a teda to, čo hovorí Vallo, nie je pravda.
„Primátorovi hovorím, že chápem, že je dôležité sa rozčúliť nad takouto vecou a určite beriem do úvahy to, že je dôležité, aby mali ľudia pokoj, aj v noci, aj od svetelného smogu. Strašne by som ale chcel, aby sa primátor venoval doprave v meste. Neviem, čo je horšie, či LED obrazovka, alebo jeho bicyklový pruh, ktorý nikto nepoužíva,“ dodal Kaliňák.
Aktuálne sa podľa ministra ešte len testuje, ako obrazovka bude fungovať a ako by mohla byť nastavená. „My sme to komunikovali s tými, s ktorými komunikovať máme, ako napríklad s Policajným zborom. Komunikovali sme to so stavebným úradom a ten vydal povolenie,“ dodal minister.
Okolo LED obrazovky na Kukurici v posledných dňoch vzniká na sociálnych sieťach veľké množstvo vtipov. „Veľmi sú vtipné, niektoré som si obľúbil. Iste je to veľmi virálne,“ povedal minister, podľa ktorého je dobré, že sa ľudia môžu pobaviť. K srdcu si to však neberie. „Sám by som chcel nejaký vtip vymyslieť, ale nijaký mi zatiaľ nenapadol,“ povedal minister s tým, že dôležitejšie než vtipy je však to, aby LED obrazovka plnila úlohu, ktorú plniť má, a tou je propagácia.
Zdroj: SITA.sk - Kaliňák sa pustil do Valla. LED obrazovka na Kukurici vraj nie je problém, horšie sú prázdne cyklopruhy © SITA Všetky práva vyhradené.
Problémom je podľa neho práve veľkoplošná obrazovka na Kukurici, ktorá nemá súhlas mestskej časti ani mesta. Vallo kritizuje, že umiestnenie LED obrazovky je v rozpore s platným Územným plánom, podľa ktorého sú v tejto zóne prípustné len bilbordy a backlighty do 13 metrov štvorcových. Reklama, ktorá vytvára svetelný smog alebo inak obťažuje obyvateľov, nie je podľa jeho slov prípustná vôbec.
Osvetlenie budovy a Plán obnovy
Minister obrany ubezpečil, že v prípade LED obrazovky a osvetlenia ide o veľmi úzky uhol, keďže samotná obrazovka je úzka. Ubezpečil však, že to prispôsobia tak, aby neboli občania nijakým spôsobom obmedzovaní a nebude obrazovka nikomu vadiť. „Určite ju budeme vypínať v časoch, keď ľudia spia,“ povedal minister.
Súčasne sa ospravedlnil za to, že aktuálne svieti celá budova Kukurice aj v nočných hodinách. Rekonštrukcia totiž prebieha v trojzmennej prevádzke, aby sa rekonštrukcia stihla kvôli Plánu obnovy, ktorý to prepláca. Podotkol, že peniaze z Plánu obnovy sa nedajú použiť na niečo iné, ale len pre samotnú budovu. Súčasne upozornil, že získali všetky potrebné povolenia, a teda to, čo hovorí Vallo, nie je pravda.
Kritika cyklopruhov a dopravy
„Primátorovi hovorím, že chápem, že je dôležité sa rozčúliť nad takouto vecou a určite beriem do úvahy to, že je dôležité, aby mali ľudia pokoj, aj v noci, aj od svetelného smogu. Strašne by som ale chcel, aby sa primátor venoval doprave v meste. Neviem, čo je horšie, či LED obrazovka, alebo jeho bicyklový pruh, ktorý nikto nepoužíva,“ dodal Kaliňák.
Aktuálne sa podľa ministra ešte len testuje, ako obrazovka bude fungovať a ako by mohla byť nastavená. „My sme to komunikovali s tými, s ktorými komunikovať máme, ako napríklad s Policajným zborom. Komunikovali sme to so stavebným úradom a ten vydal povolenie,“ dodal minister.
Okolo LED obrazovky na Kukurici v posledných dňoch vzniká na sociálnych sieťach veľké množstvo vtipov. „Veľmi sú vtipné, niektoré som si obľúbil. Iste je to veľmi virálne,“ povedal minister, podľa ktorého je dobré, že sa ľudia môžu pobaviť. K srdcu si to však neberie. „Sám by som chcel nejaký vtip vymyslieť, ale nijaký mi zatiaľ nenapadol,“ povedal minister s tým, že dôležitejšie než vtipy je však to, aby LED obrazovka plnila úlohu, ktorú plniť má, a tou je propagácia.
Zdroj: SITA.sk - Kaliňák sa pustil do Valla. LED obrazovka na Kukurici vraj nie je problém, horšie sú prázdne cyklopruhy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
SPP CNG od nového roka opäť dodáva stlačený zemný plyn pre Dopravný podnik Bratislava
SPP CNG od nového roka opäť dodáva stlačený zemný plyn pre Dopravný podnik Bratislava
<< predchádzajúci článok
Len necelých 17 % Slovákov zvláda starostlivosť o deti počas leta bez problémov – oc tehelko prináša už tento víkend výstavu táborov
Len necelých 17 % Slovákov zvláda starostlivosť o deti počas leta bez problémov – oc tehelko prináša už tento víkend výstavu táborov