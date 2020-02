Len štrnásťročný šofér narazil do policajta, v aute sa viezlo aj niekoľko tínedžeriek

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.2.2020 (Webnoviny.sk) - V americkom štáte Montana zatkli 14-ročného chlapca, ktorý autom narazil do policajta. Informovala o tom polícia v meste Billings. Tridsaťpäťročného muža previezli do nemocnice s vážnymi zraneniami, ktoré si vyžiadali chirurgický zákrok. Nie je však v ohrození života.V aute sa nachádzalo aj päť tínedžeriek. Vodiča obvinili z pokusu o úmyselnú vraždu a zverili ho kompetentným úradom. Auto zastavili v sobotu o 1:12 miestneho času po tom, ako policajtom počas predchádzajúceho večera vodič niekoľkokrát unikol.Keď policajti dávali mladistvým vo vozidle príkazy, auto "sa začalo pohybovať priamo smerom k policajtom", pričom jedného z nich zasiahlo a neďaleko havarovalo. Všetkých šesť tínedžerov vo veku od 13 do 16 rokov sa rozutekalo. Prípad v súčasnosti vyšetrujú.