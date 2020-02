Dve električky sa zrazili v centre Brna, v nemocnici skončilo niekoľko zranených (video)

Při nehodě se mělo zranit 10 osob. pic.twitter.com/HcT0vgPm0Y — Policie ČR (@PolicieCZ) February 17, 2020

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.2.2020 (Webnoviny.sk) - V centre Brna sa v pondelok ráno zrazili dve električky. Záchranka prepravila troch ľudí do nemocnice, dvoch ďalších ošetrili na mieste. Okolnosti nehody vyšetruje polícia, na mieste je však zrejmé, že jedna električka narazila do súpravy pred sebou.Nehoda sa stala krátko pred 08:30 v časti Staré Brno. "Mladá žena utrpela ľahké zranenia hlavy, muž stredného veku tiež ľahké zranenia bedra a odviezli sme do nemocnice tiež jedného z vodičov električiek so stredne ťažkým zranením dolnej končatiny," uviedla pre Novinky.cz hovorkyňa záchranky Hedvika Kropáčková. Zvyšní dvaja ľudia sa podľa nej zranili len veľmi ľahko.Podľa predbežných informácií jedna električka narazila zozadu do druhej. "Predpokladáme, že v oboch súpravách mohlo cestovať približne 200 ľudí. Príčinu nehody zatiaľ nepoznáme. Vybrali sme všetky záznamové médiá vrátane kamerových záznamov z vozidiel," povedal prevádzkový riaditeľ Dopravného podniku mesta Brna Jan Seitl.Z dôvodu vyšetrovania nehody museli dočasne obmedziť dopravu. Opatrenie sa dotklo šiestich liniek mestskej hromadnej dopravy, uvádzajú Novinky.