Lengvarský: Od štvrtka by sa mohli dať proti COVID-19 zaočkovať ľudia od 16 rokov

Prihlásiť sa do čakárne na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa od štvrtka (29. 4.) budú môcť aj Slováci vo veku od 16 rokov. V utorok to v relácii TV Markíza Na telo plus oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).





Podľa jeho slov zatiaľ nebude možnosť vyberať si vakcínu, pri súčasnom tempe ich dodávok to považuje za kontraproduktívne. Možnosť zaočkovať sa ako sprievod seniora nad 70 rokov sa nemá týkať len rodinných príslušníkov, bude to platiť pri doprovode kohokoľvek nad 70 rokov.Ako uviedol, pri plánovanej dodávke približne milióna vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech, ktoré by na Slovensko mali prísť do konca mája a rovnako pri dobrej vakcinačnej kampani, by mohli byť zaočkovaní aspoň prvou dávkou vakcíny všetci, ktorí o to majú záujem, približne do konca júna.Podľa šéfa rezortu zdravotníctva sa o týždeň môže prehodnocovať zákaz zhromažďovania sa. Myslí si však, že bude potrebný ešte najmenej dva až tri týždne. Núdzový stav je podľa neho stále potrebný, zdôvodnil to pandemickou situáciou a situáciou v slovenských nemocniciach, ktorá nie je "úplne stabilná".Do konca júna by sa podľa jeho slov mala vyriešiť otázka celoplošného testovania, keďže viacerým mobilným odberovým miestam končia zmluvy. Očakáva, že po letnej sezóne príde tretia vlna pandémie nového koronavírusu a s ňou nové mutácie. Monitorovať chce odpadové vody, a tiež testovať iba vybrané ohniská. Verí, že sa kontakty pozitívnych osôb podarí vytrasovať.Predpokladá, že počas jeho pôsobenia v rezorte sa mu podarí riešiť otázku výstavby nemocnice na bratislavských Rázsochách. Naznačil, že sa nemocnice budú reprofilizovať a optimalizovať. Nepredpokladá, že v tomto volebnom období by došlo k tomu, aby fungovala len jedna zdravotná poisťovňa.