Lengvarský: Rezort sa dohodol s LOZ na siedmich bodoch memoranda

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR sa dohodlo s lekárskymi odborármi na siedmich bodoch memoranda. Nevyriešenými stále zostávajú platy, ktoré nie sú v pôsobnosti rezortu zdravotníctva. Vo štvrtok to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).





"Myslím, že riešenia, ktoré sú tam navrhnuté, sú prijateľné pre obe strany. (...) V prvých siedmich bodoch nič nebráni tomu, aby memorandum bolo podpísané," poznamenal Lengvarský. Technické doriešenie návrhu memoranda k siedmim bodom s ostatnými rezortmi by malo podľa neho trvať pár dní.Šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský potvrdil slová ministra. "Prebehlo konštruktívne sedenie, kde sme sa posunuli k dohode. Je to otázka krátkej doby, aby sme sa stretli v siedmich požiadavkách, čakáme, ako to ministerstvo zdravotníctva prekonzultuje s ministerstvom spravodlivosti," ozrejmil. Verí, že úpravy budú v najbližšej dobe schválené v parlamente.Otázka platov zostáva stále otvorená. LOZ naďalej trvá na ponuke, ktorú predstavili cez víkend, vládna ponuka o stabilizačnom príspevku podľa Visolajského situáciu nevyrieši. Dodal, že boli neoficiálne informovaní, že aj tento nápad ešte minister financií Igor Matovič (OĽANO) prehodnocuje. "Sme zvedaví, s čím teraz príde," podotkol.Rokovania by mali podľa neho pokračovať v piatok (25. 11.) na ministerstve spravodlivosti. Ďalšie stretnutie lekárskych odborárov s rezortom zdravotníctva by sa malo uskutočniť v pondelok (28. 11.).Lengvarský potvrdil, že rezort komunikuje s krajskými krízovými štábmi v nemocniciach. Zároveň má pripravený list, ktorý rozošle nemocniciam a zaviaže ich k rozhodnutiam ústredného krízového štábu. "Začnú teda konať tak, ako keby k výpovediam došlo," poznamenal.Minister dodal, že rušenie plánovaných operácií musí každá nemocnica vyriešiť sama. Nemocnice by tak mali informovať pacientov o odklade plánovaných operácií. Ministerstvo sa to podľa Lengvarského snaží zmanažovať tak, aby nebol zdravotnícky systém ohrozený.