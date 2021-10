Lengvarský varuje pred hoaxami a dezinformáciami, ich šíritelia prispievajú k smrti Slovákov

Status chránenej osoby

Otvorila sa téma šírenia hoaxov

12.10.2021 (Webnoviny.sk) - Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) sa v utorok stretol s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom v súvislosti s verbálnymi útokmi zo strany obyvateľov na zdravotníckych pracovníkov.Podľa slov Žilinku spoločne hodnotili situáciu a zhodli sa, že takéto konanie treba jednoznačne spoločensky odsúdiť.„Zdravotníci sú tu na to, aby chránili naše zdravie, preto si zaslúžia vďaku a ochranu,” uviedol Žilinka. Riešili sa aj téma šírenia poplašných správ a rôznych hoaxov, pričom podľa ministra „ľudia, ktorí tieto správy šíria, vlastne prispievajú aj k smrti obyvateľov Slovenska”.Žilinka tiež pripomenul, že od 1. januára 2017 majú zdravotnícki pracovníci pri výkone zdravotnej starostlivosti v súvislosti s ochranou života a zdravia občanov status chránenej osoby. V praxi to znamená, že v prípade, že sú zdravotníci objektom útoku, či už verbálneho alebo fyzického, tak takéto konanie má byť v praxi posudzované ako závažnejší spôsob konania.„Inak povedané, hrozí za nich vyššia trestná sadzba,” vysvetlil Žilinka. Dodal však zároveň, že orgány prokuratúry sú až na konci reťazca v rámci trestného konania a prioritným orgánom, ktorý zodpovedá za odhaľovanie trestných činov a ich páchateľov, sú orgány Policajného zboru. Z tohto dôvodu sa ešte v utorok stretne s prezidentom Policajného zboru.Počas víkendu o tejto téme s prezidentom Policajného zboru hovoril aj minister Lengvarský, ktorý v rámci vyhlásenia po skončení stretnutia potvrdil, že sa na potrebe riešenia útokov zhodli. Stretnutie so Žilinkom označil za prínosné a dodal, že cíti podporu, ako zo strany prokuratúry, tak aj Policajného zboru.Okrem atakov na zdravotníkov sa zároveň podľa Lengvarského otvorila aj téma šírenia hoaxov a nepravdivých tvrdení na sociálnych sieťach. „Snažili sme sa nájsť aj odpovede na niektoré otázky s týmto súvisiace, akým spôsobom postupovať, akým spôsobom tých ľudí odhaľovať a akým spôsobom ich potom ďalej riešiť, či priestupkom alebo trestnoprávne,” doplnil minister.Vyjadril sa tiež v tom zmysle, že urobí všetko preto, aby šíriteľov nepravdivých správ odhalili a potrestali, nakoľko sú aj kvôli nim nemocnice preplnené COVID pacientmi a nemôže sa poskytovať biela medicína.