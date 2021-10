Spoznajte svet bez dymu a jedinečné laboratórium v Banskej Bystrici

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.10.2021 (Webnoviny.sk) -Philip Morris International (PMI) sa výskumu a vývoju bezdymových alternatív cigariet venuje viac ako dvadsať rokov s cieľom umožniť dospelým fajčiarom, ktorí by inak pokračovali vo fajčení cigariet, prechod na menej rizikový variant. Do vývoja a vedy v tejto oblasti investovala PMI viac ako 8 miliárd USD a vo svojom švajčiarskom vývojovom centre zamestnáva viac ako 430 vedcov, inžinierov a expertov. Tí sa okrem výskumu podieľajú na vôbec najrozšírenejších klinických štúdiách v tabakovom a nikotínovom priemysle na svete."Veríme, že každý dospelý fajčiar má právo na prístup k vedecky podloženým informáciám o bezdymových alternatívach, ktoré sú pre jeho zdravie, oproti klasickým cigaretám, preukázateľne lepšou voľbou. Preto v snahe informovať širšiu verejnosť o výsledkoch vedeckého pokroku na tomto poli prichádzame s iniciatívou "Svet bez dymu". Prostredníctvom tejto aktivity sa dospelým slovenským fajčiarom snažíme názorne vysvetliť rozdiel medzi horením a zahrievaním tabaku, čo horenie so sebou prináša a prečo nastal čas zvážiť lepšie alternatívy. Najmodernejšie technológie 21. storočia nám dnes túto šancu dávajú," hovorí Petr Šedivec, generálny riaditeľ Philip Morris Slovensko.Z najnovších prieskumov vyplýva, že menej ako polovica dospelých slovenských fajčiarov označuje za hlavnú príčinu škodlivosti fajčenia práve chemické látky, ktoré vznikajú počas horenia tabaku. Pritom práve tieto látky spôsobujú ochorenia spojené s fajčením. Odborníci sa zhodujú na tom, že nikotín, ktorý je síce návykový a nie je bez rizika, nie je hlavnou príčinou týchto ochorení.Dospelí návštevníci sa v laboratóriu dozvedia, aké sú hlavné riziká spojené s fajčením klasických cigariet a čo sa deje pri procese spaľovania tabaku. Zoznámia sa aj s hlavnými faktami o nikotíne, rovnako ako s princípmi fungovania moderných bezdymových alternatív v porovnaní s klasickými cigaretami a rozdielmi medzi nimi. Sprievodcom iniciatívy je virtuálny popularizátor vedy profesor Dohorel, ktorý jednotlivé fakty zrozumiteľne vysvetľuje v sérií tematických videí.Originálne, na Slovensku vyvinuté, laboratórium využíva najmodernejšie technológie, ako sú digitálne röntgeny a holografické boxy. Výnimočné je najmä využitie technológie Motion Capture, vďaka ktorej ožíva postava samotného profesora Dohorela. Hlas mu prepožičal slovenský herec Peter Gecík a táto technológia je využitá na zaznamenávanie pohybov tela a hlavy, ktoré sú následne prenesené na vopred vytvorený digitálny model. V prípade "Sveta bez dymu" je tak využitie Motion Capture posunuté až na možnosť živého rozhovoru s virtuálnou postavou. Laboratórium môžu dospelí návštevníci preskúmať. So "Svetom bez dymu" a profesorom Dohorelom sa môžete zoznámiť taktiež na www.svetbezdymu.sk Informačný servis