Lenka Balkovičová opäť kandiduje na primátorku Zvolena

Primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zvolen 7. septembra (TASR) - Súčasná primátorka Zvolena Lenka Balkovičová ohlásila v piatok spolu so skupinou podporovateľov svoju opätovnú kandidatúru na post hlavy mesta. Ako sama uviedla, štyri roky nestačia na dokončenie najväčších projektov, chce teda kandidovať opäť, tentoraz už naposledy.Medzi svoje priority v oblasti investícií a služieb označila vybudovanie novej plavárne a kúpaliska na Barinách, revitalizáciu okolia železničnej a autobusovej stanice a vyriešenie parkovania v najľudnatejšej mestskej časti Západ. Spomenula tiež svoju ďalšiu angažovanosť pri presadení vhodnej trasy dôležitého mestského obchvatu a kroky, ktorými by sa chcela zasadiť za obnovu areálu Borová hora.Medzi ľuďmi, ktorí stáli za primátorkou, boli aj takí, ktorí sa chcú uchádzať v komunálnych voľbách o post mestského poslanca. Balkovičová ale nemá tzv. svojich ľudí, ktorí by kandidovali na všetky poslanecké miesta.povedala pre TASR.