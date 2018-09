Rezort dopravy chce motivovať motoristov, aby do práce dochádzali inak

Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek sa zapojil do kampane s názvom #ideminak. Po ceste do Bratislavy z Dunajskej Lužnej zviezol matku s dvoma deťmi do školy a do práce. Na snímke vpravo minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek počas brífingu 7. septembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 7. septembra (TASR) - Cestovať ráno do práce vlakom, na bicykli či zdieľať svoje auto so susedom alebo známym, ktorý má rovnakú trasu. To sú podľa ministerstva dopravy možnosti, ako by sa mohol znížiť počet áut na cestách.Rezort dopravy preto v rámci kampane #ideminak apeluje na motoristov, aby vyskúšali niektorú z týchto možností na dochádzanie do práce.Do kampane sa zapojil aj minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd), ktorý okrem predchádzajúcej cesty vlakom do práce v piatok ráno zdieľal ministerské vozidlo. Cestou z Dunajskej Lužnej do Bratislavy odviezol matku s dvoma deťmi do práce a do školy.opísal Érsek. Pani Katarína Baďová sa do kampane zapojila tým, že zdieľala svoje auto s kamarátkami a fotografiu zverejnila na sociálnej sieti s označením ministerstva dopravy a kampane #ideminak. Rezort ju následne vyžreboval a v piatok tak cestovala do hlavného mesta s ministrom.priblížila. Zápcha na ceste nebola podľa jej slov extrémna, ale bola. Keď je situácia zlá, táto trasa môže podľa nej trvať aj hodinu a pol.Minister Érsek v piatok zároveň vyzval predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu, aby sa aj on zapojil do tejto kampane. Poslancom opozičnej SaS, ktorí jeho kroky v tomto smere kritizovali, odkázal, nech vo svojich autách tiež odvezú niekoho ráno do práce. Podľa liberálov by mal Érsek konať v prvom rade ako minister, nie ako taxikár.Ak by sa do tejto akcie zapojila polovica vodičov, ktorí denne jazdia po bratislavskom Prístavnom moste, a namiesto jedného pasažiera by v aute sedeli traja, počet áut na tomto najvyťaženejšom cestnom úseku by sa podľa ministerstva dopravy zo súčasných 80.058 áut denne znížil o viac ako 26.000. Tým by sa podľa rezortu významným spôsobom obmedzili dopravné zápchy v hlavnom meste.