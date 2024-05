Lenka Poláčková ako prvá Slovenka vystúpila na Mount Everest bez použitia prídavného kyslíka (foto)

Vyštudovala herectvo

Slováci na Evereste

21.5.2024 (SITA.sk) - Slovensko už má dve ženy, ktoré úspešne vystúpili na najvyššiu horu planéty.sa podarilo pokoriť Mount Everest to v utorok 21. mája o 10.30 h miestneho času, teda v noci z pondelka na utorok SELČ. Dokázala to bez podpory prídavného kyslíka, čo v minulosti dokázalo len veľmi málo žien. Podľa webu sportnet.sme.sk je iba desiatou ženou, ktorá to dokázala.Lenka Poláčková expedíciu na Everest absolvovala s manželom Janom, súčasťou tímu boli aj dvaja skúsení šerpovia. Skupinu teraz čaká pomalý zostup do základného tábora, ktorý by im mal trvať niekoľko dní.Lenka Poláčková je vyštudovaná herečka. V minulosti sa venovala moderovaniu a účinkovala tiež v televíznych seriáloch. Pred približne desiatimi rokmi presedlala k športu. Okrem horolezectva sa venuje aj vytrvalostným ultrabežeckým pretekom. Na unikátny výstup na najvyššiu horu planéty sa pripravovala viac ako rok. Priamo v Himalájach sa aklimatizovala na prostredie a podmienky niekoľko týždňov.Zaujímavosťou je, že iba pred deviatimi dňami pokorila Everest aj Lucia Janičová a stala sa prvou Slovenkou na vrchole hory s výškou takmer 8849 metrov. Tej to vyšlo s podporou prídavného kyslíka vo fľašiach. V minulosti sa dvakrát pokúšala o výstup na Mount Everest aj iná Slovenka Dina Štěrbová, začiatkom 90-tych rokov minulého storočia však nepochodila. Skúšala to z južnej aj severnej strany, neuspela však ani pri jednom z pokusov.Prvými Slovákmi, ktorí dosiahli vrchol Mount Everestu, boli 15. októbra 1984 Zoltán Demján a Jozef Psotka, ktorý však cestou naspäť tragicky zahynul. O štyri roky neskôr to bol Jozef Just, ktorý však pri zostupe zostal nezvestný. V máji roku 1998, teda o dekádu neskôr, vystúpili na vrchol Peter Hámor , Vladimír Zboja a Vladimír Plulík. Do mája 2024 platilo, že posledným Slovákom, ktorý dosiahol vrchol bol Ján Čarnogurský mladší v roku 2011.Pod vrcholom Everestu našlo smrť už viac ako 330 osôb vrátane Slovákov. V roku 1984 to bol Jozef Psotka, o štyri roky neskôr Dušan Becík, Jaroslav Jaško, Peter Božík a Jozef Just, zatiaľ ostatným bol v roku 2017 Vladimír Štrba.Vlani koncom mája uplynulo rovných 70 rokov od okamihu, keď Novozélanďan Edmund Hillary so Šerpom Tenzingom Norgayom ako prví vystúpili na vrchol Everestu.