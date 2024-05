Poľsko a Veľká Británia po zostupe z elitnej kategórie nezúfajú, po roku sa chcú vrátiť späť

Poliaci nezanechali zlý dojem

Elitnú kategóriu opustila aj Veľká Británia

21.5.2024 (SITA.sk) - Hokejoví reprezentanti Poľska prehrali v pondelkovom v zápase "ostravskej" základnej B-skupiny na MS s Kazachstanom 1:3 a minimálne na rok sa lúčia s elitnou kategóriou. Zverenci slovenského trénera Róberta Kalábera získali v siedmich dueloch na turnaji iba jeden bod a to hneď na úvod proti Lotyšom, s ktorými prehrali 4:5 po predĺžení.Ak by Poliaci nad Kazachstanom zvíťazili v riadnej hracej dobe, boli by v A-kategórii MS zachránení a do "béčka" by poslali práve svojho súpera. Ešte v 51. minúte bol stav 1:1, no Kazachstan potom udrel dvomi gólmi v rozmedzí štyroch minút."Vedeli, že im stačí remíza. Sústredili sa na obranu a hrali na protiútoky. Ťažko sa dokážem tešiť z môjho gólu, keď sme prehrali. Poľsko ukázalo, že vie hrať hokej a myslím si, že sme hrali vyrovnané partie s kvalitnými tímami," poznamenal autor jediného poľského zásahu Kamil Walega pre oficiálny web Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF ).Poliaci účinkovali medzi svetovou hokejovou smotánkou po 22 rokoch a rozhodne nezanechali zlý dojem. Iba v dvoch dueloch zo siedmich prehrali vyšším ako trojgólovým rozdielom a ani raz neinkasovali debakel."Boli sme blízko, ale aj ďaleko od záchrany. Hráčom nemôžem nič vyčítať. Robili to, čo bolo v ich možnostiach," zhodnotil tréner Kaláber, na ktorého slová nadviazal aj kapitán Krystian Dziubinski: "Chcel by so poďakovať ľudom z rôznych miest, ktorí nás prišli do Ostravy podporiť. Držali nás pri živote v každom zápase a sme radi, že sme za nich mohli bojovať. Dúfam, že budú chodievať pravidelne aj na zápasy poľskej najvyššej súťaže. Myslím si, že sme získali nových fanúšikov tohto športu."V pondelok sa rozhodlo aj o vypadnutí Veľkej Británie, ktorá prehrala s Nórskom 2:5. Severania o svojom triumfe rozhodli v úvode duelu, v 13. minúte viedli už 3:0."Nedá sa nič robiť. Dnes nám veľmi chýbal náš najlepší hráč Liam Kirk, ktorý má zdravotné problémy. Vlani sme sa po roku dokázali do A-kategórie vrátiť, neviem prečo by sa nám to nemohlo podariť znova. Hokej v našej krajine naďalej napreduje. Nesmieme vešať hlavy," zhodnotil pre IIHF útočník Veľkej Británie Brett Perlini.