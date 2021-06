Lenka sa pokúsila uškrtiť vlastnú matku, tá pred jej krutosťou vyskočila z balkóna (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.6.2021 (Webnoviny.sk) - Pezinčanka unikla skokom z balkóna pred dcérou, ktorá sa ju pokúsila uškrtiť. Až doživotný trest odňatia slobody hrozí v prípade preukázania viny 45-ročnej Lenke z okresu Pezinok, ktorej vzniesol vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálky obvinenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu.Ako uviedol bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff , obvinená v piatok 18. júna dopoludnia v byte v Pezinku vzala po konflikte so svojou 72-ročnou matkou kábel a matku začala škrtiť. „Pri zápase sa však kábel pretrhol. Obvinená sa pokúsila poškodenú uškrtiť šnúrou, koženým opaskom a následne osuškou," uviedol hovorca.Poškodenej žene sa podarilo z bytu dostať na balkón, z ktorého skočila na trávnatú plochu pred domom. Napriek viacerým zraneniam sa jej podarilo utiecť a privolať pomoc. Žena utrpela viaceré poranenia na krku a krčnej chrbtice, pomliaždenia krčnej oblasti a na viacerých miestach tela, ako aj psychickú traumu.Policajti 45-ročnú Lenku zadržali a eskortovali na policajné oddelenie, kde ju umiestnili do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval aj podnet k návrhu na jej vzatie do väzby.